Naomi Osaka parvient à se qualifier pour la 30e de finale aux dépens de Marie Bouzkova

31/08/2021

Le à 12h30 CEST

les Japonais Naomi Osaka, numéro 3 de la WTA et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-neuf minutes par 6-4 et 6-1 au joueur tchèque Marie Bouzkova, numéro 87 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera en 30e de finale de l’US Open.

Bouzkova n’a pas réussi à briser le service de son adversaire à aucun moment, tandis qu’Osaka l’a fait 3 fois. De plus, la joueuse de tennis japonaise a réalisé un premier service de 45 % et n’a commis aucune double faute, réussissant à remporter 68 % des points de service, alors que la donnée de sa rivale est de 68 % d’efficacité, 2 doubles fautes et 54 % de points. obtenu au moment de servir.

Le tournoi se poursuivra demain mercredi à partir de 17h00 heure espagnole avec la confrontation d’Osaka et de la Serbie Olga Danilovic, numéro 145.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs participent et la phase finale atteint un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et les invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.