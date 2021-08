Naomi Osaka promet un prix aux efforts de secours en Haïti suite au tremblement de terre

in

Naomi Osaka sensibilise à la dévastation en Haïti à la suite d’un récent tremblement de terre de magnitude 7,2.

La star du tennis s’est engagée à faire don de tous les gains du Western & Southern Open de la semaine prochaine à Cincinnatti pour soutenir les efforts de secours contre le tremblement de terre dans ce pays insulaire des Caraïbes. Haïti a déclaré l’état d’urgence d’un mois en réponse au tremblement de terre qui a frappé samedi matin près d’Haïti, qui a fait plus de 700 morts et plus de 2 800 blessés selon CNN.

Osaka, qui est haïtienne du côté de son père et japonaise de celle de sa mère, a annoncé hier son engagement sur Twitter. Elle a écrit : « Ça fait vraiment mal de voir toute la dévastation qui se passe en Haïti, et j’ai l’impression que nous ne pouvons vraiment pas faire de pause. Je suis sur le point de jouer un tournoi cette semaine et je donnerai tout le prix à efforts de secours pour Haïti. »

“Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous continuerons à augmenter”, a-t-elle écrit, terminant le message avec un emoji du drapeau haïtien et un emoji de mains en prière.

Selon Sports Illustrated, le Western & Southern Open commence lundi et devrait attribuer 255 220 $ à la gagnante du simple féminin et 188 945 $ à la finaliste.

La quadruple championne du Grand Chelem s’est exprimée ouvertement sur l’actualité et les problèmes de justice sociale tout au long de sa carrière. Lors de l’US Open de l’année dernière, qui s’est déroulé au milieu de manifestations nationales contre la brutalité policière, Osaka a montré son soutien au mouvement Black Lives Matter en portant des masques faciaux imprimés avec les noms des Noirs qui ont été tués par la police. Le jeune homme de 23 ans a également condamné les crimes haineux anti-asiatiques et a appelé au soutien de la communauté AAPI plus tôt cette année.

“#stopasianhate <- C'est vraiment triste que cela doive même être un hashtag / slogan. Cela devrait être du bon sens mais il semble que le bon sens soit rare dans ce monde maintenant", a écrit Osaka.

