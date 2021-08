Naomi Osaka réduite aux larmes lors de la première conférence de presse depuis le retrait de Roland-Garros alors que Simon Jordan dit “vous ne pouvez pas jouer dans les deux sens” et elle a besoin d’un congé sabbatique

in

On a dit à Naomi Osaka qu’elle ne pouvait pas jouer sur les deux tableaux car elle était réduite aux larmes lors de sa conférence de presse depuis son retrait de Roland-Garros pour des raisons de santé mentale.

Le quadruple champion du Grand Chelem s’est retiré de Roland-Garros le 31 mai après avoir été menacé d’expulsion pour avoir refusé de remplir ses fonctions médiatiques.

Osaka était en larmes lors de sa conférence de presse

La joueuse de 23 ans s’est également retirée de Wimbledon avant de revenir pour les Jeux olympiques, qui se sont déroulés dans son Japon natal, et a subi une sortie prématurée inattendue.

Elle a accepté de participer à sa première conférence de presse en près de trois mois et s’est retrouvée réduite aux larmes lorsqu’on lui a demandé comment équilibrer les problèmes perçus avec les conférences de presse et tirer parti de son profil.

“C’est intéressant : je dirais que l’occasion, quand faire les conférences de presse, c’est ce que je ressens le plus difficile”, a déclaré Osaka, avant de marquer une pause.

« En fait, je suis très intéressé par ce point de vue.

Osaka est devenue une superstar depuis sa percée en 2018

«Pour moi, je pense que c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment parler pour tout le monde, je ne peux parler que pour moi-même.

«Mais depuis que je suis plus jeune, j’ai eu beaucoup d’intérêt médiatique sur moi, et je pense que c’est à cause de mon expérience ainsi que de la façon dont je joue.

« Parce que je suis avant tout un joueur de tennis, c’est pourquoi beaucoup de gens s’intéressent à moi.

«Je dirais donc à cet égard que je suis assez différent de beaucoup de gens, et je ne peux pas vraiment m’empêcher de dire que certaines choses que je tweet ou disent créent beaucoup d’articles de presse ou des choses comme ça.

Osaka a perdu au troisième tour en simple dames aux Jeux olympiques

“Mais je dirais aussi, je ne sais pas vraiment comment l’équilibrer aussi, je le découvre en même temps que vous, je dirais.”

Osaka s’est alors effondré en essayant d’écouter la question suivante.

La numéro deux mondiale a ensuite quitté la conférence de presse pour se ressaisir, avant de revenir.

Osaka joue à l’Open de l’Ouest et du Sud de Cincinnati alors qu’elle se prépare pour l’US Open plus tard ce mois-ci.

Elle est à nouveau susceptible d’être sous le feu des projecteurs et Simon Jordan a fait valoir que répondre aux questions des médias fait partie intégrante du fait d’être un joueur de tennis de haut niveau.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je ne suis jamais vraiment dans le camp des médias ayant le droit de faire certaines choses, mais je ne pense pas qu’il y avait quoi que ce soit de fondamentalement faux dans la question qu’il a posée.

« Ce n’était pas trop robuste. Il ne harcelait pas et il ne harcelait pas la femme. Il ne la pressa pas pour une série de réponses.

Osaka a remporté quatre tournois majeurs au cours de sa carrière, mais a eu du mal à traiter avec les médias

« La réalité est que vous avez des sponsors principaux comme Louis Vuitton et quiconque d’autre qu’elle a, qui paient des dizaines de millions de livres.

« Ce n’est pas à cause des opportunités médiatiques que A.) sa performance sur le court de tennis déraille mais B.) sa viabilité commerciale leur permet de la monétiser à travers les médias.

« Dans une certaine mesure, elle ne peut pas jouer sur les deux tableaux.

“Elle n’est pas capable, que ce soit à tort ou à raison, elle n’est clairement pas capable de se produire devant les médias, ce qui fait partie intégrante du fait d’être l’une des meilleures joueuses de tennis au monde.

«Elle devrait vraiment être mise hors service et avoir un congé sabbatique où elle est en mesure mentalement de s’occuper de la tâche qu’elle a en tant que joueuse de tennis.

«Après avoir côtoyé des joueurs de tennis et de tennis, la force d’esprit nécessaire pour être un joueur de tennis remplace presque les autres sports à l’exception du golf et d’autres sports individuels, car vous ne dépendez que de vous-même.

parlerSPORT

La Jordanie a eu son mot à dire sur la situation d’Osaka

«Vous devez avoir une force mentale et un courage immenses pour être aux plus hauts échelons du sport.

«Il y a un élément qui me fait penser que cela est venu avec sa forme. Elle ne joue pas bien dans les tournois sur terre battue.

“Tout d’un coup, sa forme l’a amenée à se poser des questions lors des tournois et elle n’était pas à l’aise.”

L’ambassadrice de Campaign Against Living Misérablement et militante pour la santé mentale, Leon McKenzie, a également déclaré à talkSPORT qu’Osaka devait être prise en charge par son équipe après une rupture lors de la conférence de presse.

L’ancien attaquant de Premier League a déclaré: “Elle ne saura que le bon moment. Elle s’est proposée pour avoir cette interview et de toute évidence, ce n’était pas le bon moment.

« Le problème que nous avons ici, c’est qu’il n’y a pas d’équilibre. Celui qui s’occupe d’elle a vraiment besoin de s’emparer des choses.

«Elle s’avance pour essayer de parler, mais semble en fait confuse avec ce qu’elle essaie d’articuler.

“C’est triste à voir car nous ne voulons voir personne s’effondrer et je pense que la question posée était juste, mais elle n’a pas pu répondre correctement à la question.”