Naomi Osaka remporte son premier match de tennis aux Jeux olympiques !

Naomi Osaka vient de remporter son premier match de tennis aux JO 2021 ! Dimanche, le quadruple champion de tennis du Grand Chelem a affronté le Chinois Zheng Saisai, 52e, s’imposant 6-1, 6-4.

Naomi s’est entretenue avec des journalistes après le match et a déclaré, selon ESPN, “Plus que tout, je me concentre uniquement sur le tennis. Les Jeux olympiques sont un de mes rêves depuis que je suis enfant, alors je me sens comme la pause que je a pris était très nécessaire. Je me sens définitivement un peu rafraîchi et je suis à nouveau heureux. ”

Le match de dimanche devait initialement avoir lieu plus tôt, mais a été repoussé d’un jour pour que Naomi puisse tenir la flamme olympique et allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo.

Naomi a parlé de l’incroyable expérience sur Instagram, la qualifiant de plus grand honneur de sa vie :

“Sans aucun doute la plus grande réussite sportive et le plus grand honneur que j’aurai jamais eu dans ma vie”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas de mots pour décrire les sentiments que j’ai en ce moment, mais je sais que je suis actuellement rempli de gratitude et de gratitude ️ je vous aime, merci.”

Selon ESPN, Naomi a également déclaré aux journalistes: “Je me sens très, très fière”, ajoutant: “Quand j’ai allumé la flamme, j’étais très honorée. Je pense que c’est une position dont vous rêvez et que personne ne peut le faire. Donc, pour moi, quand ils m’ont demandé si je le voulais, j’ai été très surpris mais très honoré. Et je suis juste très heureux d’être ici et très heureux de jouer — surtout à Tokyo. “

