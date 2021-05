Naomi Osaka se retire de Roland-Garros après une ligne de black-out médiatique ⋆ .

Osaka s’est retiré (Photo: Corbis via .)

Naomi Osaka s’est retirée de l’Open de France au milieu de la dispute en cours concernant son black-out médiatique.

Osaka, le numéro 2 mondial du Japon, avait décidé de ne pas assister aux conférences de presse pendant le tournoi et a ensuite été condamné à une amende de 10 574 £ et menacé d’expulsion ainsi que d’une future interdiction lors d’autres événements majeurs.

Cependant, elle a maintenant pris les choses en main et s’est retirée comme un acte de «soin d’elle-même».

Elle a admis qu’elle se sentait “ vulnérable et anxieuse ” après avoir lutté contre des épisodes de dépression depuis la finale de l’US Open en 2018 – où sa victoire sur Serena Williams a été éclipsée par la querelle de son adversaire avec l’arbitre Carlos Ramos – et va maintenant “ prendre du temps à l’écart. le tribunal’.

Elle a écrit dans une déclaration sur les réseaux sociaux: ” Salut tout le monde, ce n’est pas une situation que j’ai jamais imaginée ou voulue lorsque j’ai posé il y a quelques jours.

«Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer sur le tennis qui se déroule à Paris.

«Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair.

«Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère. La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.

« Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale.

“ Bien que la presse de tennis ait toujours été gentille avec moi (et je tiens à m’excuser en particulier auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser), je ne suis pas un orateur public naturel et je reçois d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde entier.

«Je deviens très nerveux et je trouve stressant de toujours essayer de m’engager et de donner les meilleures réponses possibles.

«Donc, ici à Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieux, alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse.

“ Je l’ai annoncé de manière préventive parce que j’ai l’impression que les règles sont parfois assez obsolètes et je voulais le souligner.

«J’ai écrit en privé au tournoi pour m’excuser et dire que je serais plus qu’heureux de parler avec eux après le tournoi car les Chelems sont intenses.

“ Je vais prendre un peu de temps loin du court maintenant, mais le moment venu, je veux vraiment travailler avec le Tour pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans. Quoi qu’il en soit, j’espère que vous allez tous bien et que vous restez en sécurité, je vous aime et je vous verrai quand je vous verrai.

Osaka devait affronter la Roumaine Anna Bogdan au deuxième tour, mais son adversaire passera désormais au troisième tour.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();