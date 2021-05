Naomi Osaka se retire de Roland-Garros, invoquant des problèmes de santé mentale 10z viral

Après la star du tennis Naomi Osaka a précédemment annoncé un boycott des médias à Roland-Garros, elle se retire maintenant complètement du tournoi – invoquant des problèmes de santé mentale.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, la quadruple vainqueur du Grand Chelem a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de distraire le tournoi et qu’elle pensait qu’il était dans son intérêt – ainsi que ceux des autres joueurs – qu’elle prenne du recul. . Elle a également révélé qu’elle souffrait de dépression depuis trois ans.

“Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair”, a écrit Osaka. «Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère. La vérité, c’est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.

La star du tennis a ensuite détaillé l’anxiété qu’elle ressent lorsqu’elle parle avec les médias. Voici sa déclaration complète :

Osaka vaincue Serena Williams en février pour remporter l’Open d’Australie et à seulement 23 ans, il est largement considéré comme la jeune star la plus brillante du jeu.

