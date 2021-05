Naomi Osaka se retire de Roland-Garros, parle de sa lutte contre la dépression et l’anxiété et prendra du temps loin du tennis

Naomi Osaka, quadruple vainqueur du Grand Chelem, s’est retirée de Roland-Garros et a annoncé qu’elle “prenait du temps loin du court”.

Osaka avait été condamnée à une amende de 15 000 $ pour avoir refusé de respecter ses engagements médiatiques après une victoire au premier tour 6-4 7-6 (4) contre Patricia Maria Tig.

Osaka avait été menacé d’expulsion de Roland-Garros, mais a décidé de se retirer

Avant le tournoi, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle ne ferait aucune presse à Roland Garros, invoquant sa santé mentale.

Elle a été menacée d’expulsion du tournoi dans un communiqué des organisateurs.

Dans un post sur Twitter lundi, Osaka a annoncé sa décision de se retirer du tournoi.

Elle a écrit : « Salut tout le monde, ce n’est pas une situation que j’ai jamais imaginée ou voulue lorsque j’ai posté il y a quelques jours.

«Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris.

“Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair.

«Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère. La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.

« Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale.

Osaka avait remporté son match du premier tour, mais va maintenant s’éloigner du sport

“Bien que la presse tennistique ait toujours été gentille (et je tiens à m’excuser en particulier auprès de tous les journalistes sympas que j’ai pu blesser), je ne suis pas un orateur naturel et je ressens d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde.

«Je suis très nerveux et je trouve stressant d’essayer de toujours m’engager et de vous donner les meilleures réponses possibles.

“Donc, ici à Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieux alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse.

«Je l’ai annoncé à titre préventif parce que j’ai l’impression que les règles sont assez obsolètes en partie et je voulais le souligner.

“J’ai écrit en privé au tournoi pour m’excuser et dire que je serais plus qu’heureux de parler avec eux après le tournoi car les Chelems sont intenses.

“Je vais m’éloigner un peu du terrain maintenant, mais quand le moment sera venu, je veux vraiment discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans.

“Quoi qu’il en soit, j’espère que vous allez tous bien et que vous restez en sécurité, je vous aime les gars. Je te verrai quand je te verrai.