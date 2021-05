Naomi Osaka se retire de Roland-Garros pour donner la priorité à la santé mentale aux conférences de presse obligatoires .

La star du tennis Naomi Osaka a annoncé son retrait de Roland-Garros, suite aux avertissements des officiels selon lesquels ils l’expulseraient du tournoi si elle n’assistait pas aux conférences de presse obligatoires d’après-match.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux lundi, la quadruple championne en simple du Grand Chelem a écrit que la situation est devenue une situation qu’elle n’a jamais “imaginée ou prévue”.

“Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire afin que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se déroule à Paris”, a écrit Osaka. “Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair.”

Osaka a annoncé sa décision de ne pas participer aux conférences de presse lors de Roland-Garros le 26 mai, citant l’impact des conférences sur sa santé mentale. Dimanche, Osaka a remporté son match d’ouverture, mais a été condamnée à une amende de 15 000 $ pour avoir manqué la conférence et les responsables du tournoi ont averti qu’elle pourrait encourir d’autres conséquences.

“Nous avons informé Naomi Osaka que si elle continuait à ignorer ses obligations médiatiques, elle s’exposerait à d’éventuelles conséquences d’infraction au code de conduite”, ont déclaré les responsables des quatre tournois du Grand Chelem dans un communiqué. “Comme on pouvait s’y attendre, les violations répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris le défaut du tournoi et le déclenchement d’une enquête sur une infraction majeure qui pourrait conduire à des amendes plus substantielles et à de futures suspensions du Grand Chelem.”

Osaka a de nouveau abordé le sujet de la santé mentale dans sa déclaration de lundi, écrivant qu’elle souffrait de dépression depuis 2018.

“La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face”, a écrit Osaka. « Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale. Bien que la presse de tennis ait toujours été gentille avec moi (et je veux m’excuser en particulier auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser), je ne suis pas un orateur public naturel et je reçois d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde entier.

Osaka a terminé sa déclaration en disant qu’elle allait “prendre du temps loin du tribunal”, mais espère travailler avec les responsables sur une solution à son retour. “Le moment venu, je veux vraiment travailler avec le Tour pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans.”

Après avoir annoncé sa décision pour la première fois mercredi, Osaka a reçu le soutien de plusieurs poids lourds hollywoodiens et sportifs, dont Ellen DeGeneres, Kevin Love, Alex Winter et Rob Delaney. Après s’être retirés du tournoi lundi, Jameela Jamil, Emmanuel Acho et d’autres ont écrit des mots d’encouragement en réponse à son tweet.

«Boycottons l’Open de France. Naomi est de toute façon le joueur le plus excitant. Imaginez punir quelqu’un pour avoir de l’anxiété… en 2021 », a écrit Jamil.

“Fier de vous pour protéger votre paix à tout prix”, a tweeté Acho.

“Que l’univers continue de vous bénir et de vous garder”, a déclaré Franklin Leonard, fondateur de The Black List.

La réalisatrice Ava DuVernay a écrit: “Prenez soin de vous comme Naomi Osaka”, tandis que Delaney a de nouveau sonné en disant: “Héros. Naviguer dans la presse et les médias est à peu près aussi difficile que de maîtriser les compétences que vous avez acquises pour devenir célèbre (à moins que vous ne soyez arrivé là par népotisme ou par #deals) Big, big ups à Naomi Osaka.

Lisez la déclaration complète d’Osaka ci-dessous.

