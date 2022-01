Naomi Osaka se retire du tournoi de tennis en raison d’une blessure à l’abdomen

Naomi Osaka a annoncé qu’elle se retirait des demi-finales d’un tournoi d’échauffement de l’Open d’Australie après avoir déclaré que son corps avait été « choqué » après avoir joué au tennis dur … après avoir pris des mois de congé pour se concentrer sur elle-même.

Maintenant, l’Open d’Australie – déjà peut-être sans superstar Novak Djokovic – pourrait également se passer de l’une des plus grandes stars du tennis féminin, Osaka.

Naomi, clairement déçue, a annoncé qu’elle se retirait du Melbourne Summer Set en raison d’une blessure aux abdominaux.

« Je me suis beaucoup amusé à jouer ici à Melbourne », a déclaré Osaka dans un communiqué officiel. « Malheureusement, j’ai une blessure abdominale dont je dois me reposer et me préparer pour l’Open d’Australie. »

Osaka a développé la blessure sur les réseaux sociaux, tweetant que son corps « a été choqué de jouer des matchs intenses consécutifs après la pause qu’elle a prise » … forçant l’ancienne joueuse de tennis classée n ° 1 à se retirer à la dernière minute.

Triste de me retirer en raison d’une blessure lors de mon match d’aujourd’hui, mon corps a été choqué de jouer des matchs intenses consécutifs après la pause que j’ai prise. Merci pour tout l’amour de la semaine dernière ❤️ Je vais essayer de me reposer et à bientôt ! – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 8 janvier 2022 @naomiosaka

Comme nous l’avons signalé précédemment, Naomi retourné au court de tennis en novembre… après s’être retirée du jeu pour se concentrer sur elle-même après une défaite émotionnelle à l’US Open en septembre.

Osaka – quadruple championne du Grand Chelem en simple – a été franc à son sujet lutte avec la santé mentale dans le passé, tristement célèbre boycotter les médias à Roland-Garros.

Et maintenant, Osaka, 24 ans, qui devait jouer Veronika Kudermetova de Russie – est à nouveau écartée… alors qu’elle essaie de se réadapter à la compétition.

Heureusement pour les fans de tennis, sauf imprévu, Osaka devrait participer au tournoi de l’Open d’Australie… qui débutera le 17 janvier.