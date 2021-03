Naomi Osaka se retire du tournoi en raison du mal du pays: TheGrio ⋆ .

Champion du Grand Chelem Naomi Osaka s’est retiré du mois prochain Open de Stuttgart après avoir avoué avoir le mal du pays et ne pas être sûr de longues distances sur la route.

Osaka, qui est actuellement classée deuxième joueuse de tennis au monde, s’est retirée de la compétition WTA sur terre battue qui devrait débuter les 17 et 15 avril dans le sud-ouest de l’Allemagne. Les jeux servent de préparation à l’Open de France qui doit débuter le 23 mai.

Les organisateurs ont confirmé mercredi qu’elle entamerait la saison européenne plus tard en mai.

La Japonaise Naomi Osaka célèbre après avoir battu l’Américaine Jennifer Brady lors de la finale du simple féminin à l’Open d’Australie de tennis à Melbourne, en Australie, le samedi 20 février 2021 .. (AP Photo / Andy Brownbill)

Lire la suite: Naomi Osaka remporte le 4e trophée du Chelem à l’Open d’Australie

Osaka vient de remporter son premier titre du Grand Chelem de 2021 après avoir battu les États-Unis Jennifer Brady lors de la finale de l’Open d’Australie en janvier. Cependant, elle a déclaré aux journalistes à Miami qu’elle n’avait pas envie de voyager autant et de participer à autant de tournois, a rapporté Yahoo News.

« Eh bien pour moi, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu’est un calendrier normal, mais je ne me suis jamais considéré comme le joueur qui jouerait semaine après semaine », a déclaré Osaka. «Personnellement, j’ai le mal du pays assez souvent et cela me rend parfois un peu triste.»

«J’aimerais voyager quelque part et me concentrer sur ce tournoi.»

La superstar japonaise et haïtienne a ajouté qu’elle serait plus sélective dans les matchs qu’elle a choisi de jouer en 2021.

La Japonaise Naomi Osaka détient la Daphne Akhurst Memorial Cup après avoir battu les États-Unis Jennifer Brady en finale du simple féminin au championnat de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne, en Australie, le samedi 20 février 2021 (AP Photo / Andy Brownbill)

«J’adorerais voyager quelque part et me concentrer vraiment sur ce tournoi; pour moi, c’est quelque chose que j’ai appris fonctionne pour moi », a déclaré Osaka.

«J’espère que cela fonctionnera pour moi cette fois en Europe parce que mes résultats n’y ont pas été excellents, mais j’ai l’impression que chaque année que je suis en tournée, j’en apprends plus sur moi-même et sur le type d’horaire que j’aime jouer.»

Être plus près de chez elle permettra à Osaka, 23 ans, de passer plus de temps avec ses proches comme son petit ami, le rappeur Cordae. Osaka l’a crié sur Instagram jeudi et a publié une photo d’eux lors de la finale de l’US Open 2020.

Lire la suite: Mari Osaka annonce sa retraite au tennis: « Ce fut un voyage que je n’ai pas aimé »

Elle a partagé que Cordae avait tout abandonné pour être à ses côtés après avoir été de mauvaise humeur.

«Message d’appréciation pour le monsieur parce que j’ai l’impression qu’aujourd’hui, cette photo était juste après avoir remporté la finale de l’US Open. Il a arrêté tout ce qu’il faisait parce que je lui ai fait FaceTimed quelques jours plus tôt et j’ai dit que je me sentais triste et solitaire dans la bulle », a-t-elle sous-titré le message.

«J’ai découvert plus tard qu’il avait sauté dans un avion peu de temps après cet appel, puis s’était mis en quarantaine pendant quelques jours dans un hôtel pour me voir et me soutenir. Le plus drôle, c’est que même après avoir fait tout cela, je suis toujours convaincu qu’il ne comprend pas les règles du tennis lol.

Osaka a finalement remporté l’US Open et l’a fait en portant des masques qui ont sensibilisé à la mort de George Floyd, Trayvon Martin, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery. Osaka a déclaré à Vogue qu’il était important d’utiliser sa plate-forme.

«Je pensais juste que j’avais cette opportunité de sensibiliser», a déclaré Osaka à Vogue. « Le tennis est regardé partout dans le monde, donc les personnes qui ne connaissent peut-être pas ces noms peuvent les rechercher sur Google et apprendre leurs histoires. »

«C’était une grande motivation pour moi, et je pense que cela m’a aidé à gagner le tournoi.»

