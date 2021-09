Naomi Osaka s’éloigne à nouveau du tennis, mais c’est pour le mieux

Cela a été un soulagement de voir Naomi Osaka de retour sur le court de tennis après sa brève interruption.

Son retour à l’US Open cette semaine a marqué sa première apparition dans un tournoi du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie plus tôt cette année. Elle s’est retirée de Roland-Garros pour faire une pause santé mentale et a également sauté Wimbledon après cela.

La quadruple championne du Grand Chelem a joué aux Jeux olympiques de Tokyo pour son pays d’origine, le Japon, entre-temps, mais on ne savait toujours pas quand elle reviendrait à jouer à la WTA.

La voir de retour était géniale, non seulement parce que le jeu est meilleur avec elle, mais aussi parce qu’il semblait qu’elle avait peut-être enfin surmonté l’obstacle pour redécouvrir son bonheur dans le sport.

Maintenant, après avoir parlé aux médias après sa défaite au troisième tour de l’US Open contre Leylah Fernandez vendredi, il est clair que ce n’est pas le cas.

Osaka est devenu extrêmement émotif après la défaite. Mais ce n’était pas à cause de la perte, c’était parce qu’elle ne savait pas quand elle serait prête à revenir.

Le tennis ne semble plus lui apporter de joie.

Elle a essayé de nous expliquer ses sentiments dans sa disponibilité médiatique d’après-match. Et c’était extrêmement dur à entendre.

« Quand je gagne, je ne me sens pas heureux. Je me sens plus… soulagé. Et quand je perds, je me sens très triste. Et je ne pense pas que ce soit normal… Honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis. Désolé.”