Naomi Osaka sensibilise à la santé mentale des athlètes en déclinant la presse

Mercredi, Naomi Osaka s’est rendue sur Instagram pour informer le monde qu’elle ne participerait pas à la presse lors de l’Open de France 2021 à Roland Garros. Sa décision de le faire a fait son chemin dans le monde du sport et au-delà, a éclairé une conversation plus large sur les athlètes, les médias et la santé mentale.

Les athlètes passent une grande partie de leur vie sous les projecteurs et souvent devant les médias. Vous pouvez les trouver en train de répondre à des questions avant et après les matchs et de maintenir une image soignée d’eux-mêmes au quotidien sur les plateformes sociales. Mais à quel moment considère-t-on le fardeau que cela porte sur leur santé mentale ?

À la mi-mai, mois de sensibilisation à la santé mentale, Naomi Osaka nous a poussés à le voir de son point de vue et à répondre à cette question par nous-mêmes. C’étaient mes plats à emporter.

Faire des médias peut être éprouvant pour les athlètes

Dans le but d’amener le monde dans l’esprit des meilleurs compétiteurs, nous pouvons blesser ces athlètes. Il a fallu un paragraphe de l’un des plus connus au monde pour que beaucoup s’arrêtent et considèrent à quel point les médias peuvent être nocifs pour la psyché des athlètes.

Dans le message, Osaka a déclaré :

“Nous sommes souvent assis là et avons posé des questions qui nous font douter et je ne vais tout simplement pas me soumettre aux gens qui doutent de moi.”

Balayez jusqu’à la deuxième diapositive du message d’Osaka et vous verrez une jeune Venus Williams dire à un journaliste: “Je sais que je peux la battre.” C’était en réponse à une question posée par le journaliste pour savoir si Vénus pourrait ou non battre sa concurrence lors d’un match à venir.

Le journaliste a poussé plus loin, demandant essentiellement pourquoi elle était si confiante et a continué à le faire jusqu’à ce que son père l’interrompe, venant à la défense de sa fille de 14 ans.

Il n’est pas difficile de voir à quel point cette interview a été problématique, mais la plus grande question que je me pose est: “Pourquoi sa réponse n’a-t-elle pas été assez bonne la première fois?” C’est peut-être aussi un moment où Naomi essaie de rentrer chez elle.

Avec nos nombreuses questions, les médias ont l’occasion de semer le doute, que ce soit intentionnellement ou non. Souvent, une question de clarification peut être liée à des agendas et à des préjugés. Parfois, la clarification n’est pas du tout pour clarifier, mais pour obtenir une réponse plus «favorable» ou complètement différente.

Cela peut être beaucoup à jongler pour les athlètes. Se préparer mentalement pour leur compétition, développer la confiance en leurs capacités juste pour être obligé de s’asseoir devant des personnes qui peuvent parfois les choisir et leur confiance à part peut être épuisante.

Un média est nécessaire et peut-être qu’il ne devrait pas l’être

Gardons à l’esprit que les médias sont plus pour les spectateurs que pour les athlètes. Nous leur demandons de revivre des moments pour ajouter de la couleur aux événements dont nous avons été témoins. Nous leur demandons de prédire et de projeter, de prouver et de défendre, mais en fin de compte, ils ne le font pas pour eux-mêmes ; ils font ça pour nous, pour nous faire entrer dans leur monde.

Les médias sont nécessaires, mais sachant cela, Naomi a décidé qu’elle préférait de loin payer l’amende. Cela soulève des questions, si les médias n’étaient pas nécessaires, combien d’athlètes choisiraient volontiers de participer? Combien le font pour ne pas être condamnés à une amende?

Dans la troisième diapositive de son message, vous voyez Marshawn Lynch dire aux médias exactement cela. “Je suis juste là, donc je ne reçois pas d’amende.” Et vraiment, c’était pour ça qu’il était là. S’il n’y était pas allé, il aurait été condamné à une amende. Mais sa présence n’exigeait pas qu’il réponde aux questions. Bien que frustrant pour les médias, c’était la manière de Lynch d’exprimer les sentiments de Naomi.

Dans son message, elle a dit,

Cependant, si les organisations pensent qu’elles peuvent continuer à dire: «Faites pression ou tout ira bien» et continuent d’ignorer la santé mentale des athlètes qui sont au cœur de leur coopération, alors je dois rire.

C’est un cycle. Les organisations ont besoin des médias, les médias ont besoin des organisations, mais nous avons tous besoin des athlètes. Si les médias ne se passent pas bien, les sports ne sont pas ce que nous savons qu’ils sont aujourd’hui. Mais cela dit, espérons-le, nous pourrons travailler vers une solution plus équitable pour toutes les parties, les entreprises, les médias et l’athlète.

La santé des métaux est importante pour tous

Alors que mai, le mois de la sensibilisation à la santé mentale, touche à sa fin, la décision de Naomi Osaka de renoncer aux médias pour sa santé mentale rappelle que la nécessité de donner la priorité à la santé mentale n’est pas exclusive. C’est pour tout le monde, même les meilleurs athlètes du monde.

Il est facile de considérer les athlètes comme plus grands que nature et dans de nombreux cas, ils le sont. Mais ce sont aussi des humains qui traversent tout le spectre des émotions que nous traversons tous.

Comme nous sommes tous encouragés à prendre du temps et de l’espace pour notre propre santé mentale, les athlètes devraient se voir accorder ces mêmes libertés, sans stigmatisation, sans punition et sans amende. Mais dans ce cas pour Naomi, j’espère qu’une grande partie de son amende sera utilisée aux fins qu’elle a mentionnées, pour aller à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale qui sensibilise davantage à des problèmes comme celui-ci.