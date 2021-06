Naomi Osaka s’est retirée de Roland-Garros après avoir été menacée de suspension ⋆ .

Naomi Osaka s’est retirée de l’Open de France après sa victoire au premier tour dimanche. Comme nous en avons discuté, quelques jours avant le début de Roland-Garros, Osaka a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux, annonçant qu’elle ne participerait pas aux conférences de presse obligatoires du tournoi et qu’elle paierait les amendes. Dans sa première déclaration, elle a fustigé les journalistes sportifs qui couvraient les tournois de tennis, écrivant que «les joueurs se voient« poser des questions qui nous font douter et je ne vais pas me soumettre à des gens qui doutent de moi »et que« les gens n’ont aucun respect pour les athlètes «la santé mentale et cela sonne très vrai chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe.» Elle a accusé son sport «d’ignorer la santé mentale des athlètes» et a exprimé son espoir que ses amendes iraient à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale.

La réaction des médias sportifs, des médias grand public et de l’establishment du tennis a été immédiate et partout. Les meilleurs joueurs de tennis, déjà sur le terrain à Paris, ont été interrogés sur Osaka dans leurs interviews d’avant-tournoi, et la plupart des joueurs ont dit des versions de «ma sympathie pour Osaka, nous ne savons pas ce qu’elle traverse, mais en faisant des médias et de la presse les conférences font partie du travail et je suis d’accord avec ça. Osaka a ensuite joué son premier match sur le plus grand court de Roland Garros et elle a été brièvement interviewée sur le terrain après sa victoire. Après cela, elle n’est pas allée à sa conférence de presse. La FFT (Fédération Française de Tennis, organisatrice de Roland-Garros) a ensuite annoncé qu’Osaka serait condamnée à une amende de 15K $ pour avoir raté son premier presseur, mais elle a pris note de leur pire scénario en élaborant également leur déclaration / menace avec l’autre. Chelem (l’US Open, l’Open d’Australie et Wimbledon):

Naomi Osaka a annoncé mercredi dernier sur les réseaux sociaux qu’elle ne participerait pas aux interviews médiatiques obligatoires à Roland-Garros 2021. Suite à cette annonce, les équipes de Roland-Garros lui ont demandé de reconsidérer sa position et ont tenté en vain de parler avec elle pour la vérifier. bien-être, comprendre les spécificités de son problème et ce qui pourrait être fait pour y remédier sur place. Suite au manque d’engagement de Naomi Osaka, l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open lui ont écrit conjointement pour vérifier son bien-être et offrir son soutien, souligner leur engagement pour le bien-être de tous les athlètes et suggérer un dialogue sur les enjeux. On lui a également rappelé ses obligations, les conséquences de ne pas les respecter et que les règles devraient s’appliquer de la même manière à tous les joueurs. Naomi Osaka a choisi aujourd’hui de ne pas honorer ses obligations contractuelles vis-à-vis des médias. L’arbitre de Roland-Garros lui a donc infligé une amende de 15 000 $, conformément à l’article III H. du Code de conduite. La santé mentale des joueurs participant à nos tournois et aux Tours est de la plus haute importance pour le Grand Chelem. Nous disposons individuellement et collectivement d’importantes ressources dédiées au bien-être des joueurs. Cependant, afin de continuer à nous améliorer, nous avons besoin de l’engagement des joueurs pour comprendre leur point de vue et trouver des moyens d’améliorer leurs expériences. Chaque année, nous cherchons à offrir de meilleures expériences à nos fans, à nos joueurs et à notre personnel, et nous avons une longue et fructueuse expérience dans ce domaine. Un élément central du règlement du Grand Chelem est la responsabilité des joueurs de s’engager avec les médias, quel que soit le résultat de leur match, responsabilité que les joueurs assument pour le bénéfice du sport, des supporters et pour eux-mêmes. Ces interactions permettent à la fois aux joueurs et aux médias de partager leur point de vue et aux joueurs de raconter leur histoire. La facilitation des médias vers un large éventail de canaux, à la fois traditionnels et numériques, est un contributeur majeur au développement et à la croissance de notre sport et de la base de fans de joueurs individuels. Nous avons informé Naomi Osaka que si elle continuait à ignorer ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s’exposerait à d’éventuelles conséquences de la violation du Code de conduite. Comme on pouvait s’y attendre, les violations répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris le défaut du tournoi (Code de conduite article III T.) et le déclenchement d’une enquête pour infraction majeure qui pourrait entraîner des amendes plus importantes et de futures suspensions du Grand Chelem (Code de conduite article IV A.3.).

[From Roland Garros/The Slams]

Tout cela signifie que les organisateurs du tournoi et les responsables de la WTA ont probablement essayé de communiquer avec Osaka et son équipe pendant des jours, pour être ignorés. Ils sont donc passés au nucléaire et ont déclaré que si elle continuait à se retirer des conférences de presse, elle pourrait être disqualifiée de Roland-Garros et éventuellement suspendue entièrement de la tournée.

Cela a causé beaucoup d’aboutisme, en particulier sur le fait qu’il y a actuellement deux joueurs ATP à Roland-Garros qui font face à des accusations de violence domestique, et la tournée ATP et les Slams n’ont pas soufflé un mot sur ces gars-là. Il était largement ressenti – même par d’anciens pros et la classe des commentaires de tennis – que la FFT était allée beaucoup plus loin avec ses menaces de disqualification et de suspension. Tout au long de tout cela, on avait vraiment l’impression que toutes les personnes impliquées, y compris Osaka, se parlaient au lieu de se parler. Il s’agissait d’une situation délicate qui aurait pu être gérée en privé avec la multitude de superviseurs de la WTA et du Slam, les médecins du tournoi et les professionnels de la santé mentale accessibles attachés aux événements majeurs. Au lieu de cela, cela s’est terminé par une confrontation acharnée: une star mondiale du tennis contre les médias sportifs, l’establishment du tennis et les quatre tournois majeurs. Et puis Osaka s’est retiré des Français lundi:

pic.twitter.com/LN2ANnoAYD – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 31 mai 2021

Je suis désolé pour elle et je pense absolument que c’était la bonne décision pour elle. Je pense que toutes les personnes impliquées ont besoin d’un grand répit, et cela ne me surprendrait même pas si Osaka se retirait également de Wimbledon. J’apprécie également qu’elle ait reconnu que sa première déclaration aurait pu être plus claire, car je pense que son libellé (et son discours anti-presse initial) est devenu le centre des réactions de tant de gens. La raison pour laquelle elle note qu’elle ne banaliserait jamais la santé mentale est que sa soeur Mari a écrit (puis retiré) un article sur Reddit dans lequel Mari a essayé d’expliquer pourquoi Naomi refusait de faire de la presse, et Mari a donné l’impression que Naomi sautait les médias parce que elle ne voulait pas répondre aux questions sur le fait d’être mauvaise sur terre battue.

Confirmé avec l’équipe de Naomi Osaka que ce post Reddit provient bien de sa sœur aînée, Mari Osaka. Donne un aperçu unique au milieu du silence de Naomi. (Il convient de noter, probablement, qu’Osaka n’a pas fait pression après sa défaite à Rome contre Pegula, d’après ce que j’ai entendu, car elle n’a pas été demandée.) Pic.twitter.com/VtYT57bOYS – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 mai 2021

… Et maintenant Mari Osaka a supprimé la déclaration de son message sur Reddit et l’a remplacée par celle-ci. pic.twitter.com/QtPNJnKUO2 – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 mai 2021

