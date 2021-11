Selon NBC News, Shuai a allégué qu’elle avait été agressée sexuellement par Gaoli alors qu’il était en poste. Shuai a écrit qu’elle était dans une relation intermittente avec le fonctionnaire, qui a actuellement 70 ans.

ET! News a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour commentaires et n’a pas eu de réponse.

Dans une déclaration du 14 novembre, le président-directeur général de la WTA Steve Simon a appelé à une « enquête complète, juste et transparente » sur les allégations de Shuai, ajoutant en partie : « Nous nous attendons à ce que ce problème soit traité correctement, ce qui signifie que les allégations doivent faire l’objet d’une enquête complète, équitable, transparente et sans censure. »

Le 17 novembre, j’ai publié une autre déclaration appelant à sa sécurité. « La WTA et le reste du monde ont besoin d’une preuve indépendante et vérifiable qu’elle est en sécurité. J’ai essayé à plusieurs reprises de la joindre via de nombreuses formes de communication, en vain », a-t-il écrit.