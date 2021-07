Naomi Osaka Spars avec Megyn Kelly après les critiques sur la couverture de Sports Illustrated ⋆ .

*Naomi Osaka et Megyn Kelly a eu un échange houleux après que la championne de tennis a fait ses débuts en couverture du numéro de Sports Illustrated Swimsuit.

Tel que rapporté par PEOPLE, Kelly a visé Osaka sur ses dernières couvertures de magazines, qui l’ont amenée à refuser de donner des interviews à Roland-Garros, citant des problèmes de santé mentale.

Tout a commencé lorsque Kelly a répondu à un tweet d’un expert sportif conservateur Argile Travis qui disait : « Depuis qu’elle a dit qu’elle était trop introvertie pour parler aux médias après les matchs de tennis, Naomi Osaka a lancé une émission de téléréalité, une Barbie, et fait maintenant la couverture du numéro du maillot de bain SI.

« N’oublions pas la couverture de (& interview dans) Vogue Japan et Time Mag ! Kelly a répondu.

Naomi Osaka a interpellé Megyn Kelly pour avoir critiqué la star du tennis apparaissant sur la couverture du numéro de maillot de bain de Sports Illustrated. pic.twitter.com/esvaIiHLoL – Actualités sportives (@sportingnews) 19 juillet 2021

Dans un tweet depuis supprimé à Kelly, Osaka a déclaré que ses couvertures avaient été tournées avant qu’elle ne rende publique son anxiété sociale.

“Vu que vous êtes journaliste, j’aurais supposé que vous prendriez le temps de rechercher quels sont les délais pour les magazines, si vous l’aviez fait, vous auriez découvert que j’avais fait toutes mes couvertures l’année dernière”, a tweeté Osaka. de retour, selon une capture d’écran capturée par Sporting News. “Au lieu de cela, votre première réaction est de sauter ici et de cracher de la négativité, faites mieux Megan [sic]. ”

Elle a ensuite bloqué Kelly sur Twitter.

“La pauvre @naomiosaka m’a bloqué en me tirant dessus (je suppose qu’elle n’est dure que sur les courts)”, a écrit Kelly. “Elle prétend apparemment qu’elle a tourné ses nombreuses couvertures b/4, affirmant publiquement qu’elle était trop anxieuse socialement pour traiter avec la presse.”

« La vérité est qu’elle n’aime tout simplement pas les Q qu’elle ne peut pas contrôler. Admettez-le », a ajouté l’ancien animateur de Fox News.

Osaka a précédemment déclaré qu’elle souffrait de dépression depuis 2018. Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ à Roland-Garros pour avoir refusé de parler aux médias. Elle s’est retirée de la compétition en mai et a ensuite choisi de ne pas participer à Wimbledon.

“Je me sens mal à l’aise d’être le porte-parole ou le visage de la santé mentale des athlètes car c’est encore si nouveau pour moi et je n’ai pas toutes les réponses”, a-t-elle écrit dans un essai publié par Time le 8 juillet. comprenez qu’il est normal de ne pas être d’accord et qu’il est normal d’en parler. Il y a des gens qui peuvent aider, et il y a généralement de la lumière au bout de n’importe quel tunnel.

La pauvre @naomiosaka m’a bloqué en me tirant dessus (je suppose qu’elle n’est dure que sur les courts). Elle soutient apparemment qu’elle a tourné ses nombreuses couvertures b/4, affirmant publiquement qu’elle était trop anxieuse socialement pour traiter avec la presse. La vérité est qu’elle n’aime tout simplement pas les Q qu’elle ne peut pas contrôler. Admet le. pic.twitter.com/izyRzOrUVm – Megyn Kelly (@megynkelly) 19 juillet 2021

Pendant ce temps, comme indiqué précédemment, Mattel a lancé sa Black Label, une poupée Barbie d’Osaka et son équipement de sport qu’elle portait à l’Open d’Australie 2020.

« C’est un tel honneur de faire partie de la série Barbie Role Model et de rappeler aux jeunes filles qu’elles peuvent faire une différence dans le monde. Je veux que les jeunes filles du monde entier se sentent habilitées à rêver grand et sachent que si elles croient en elles-mêmes, tout est possible ! » a déclaré Osaka, 23 ans.

Les poupées Barbie Role Model ressemblent à « des femmes remarquables qui repoussent les limites et inspirent la prochaine génération », selon le communiqué de Mattel.

«Nous sommes incroyablement honorés de mettre en lumière Naomi Osaka dans le cadre de notre série Barbie Role Model. Elle a ouvert la voie aux futures générations de filles pour rêver plus grand et, grâce à son courage et à son honnêteté inébranlables, elle a montré au monde l’importance d’être votre propre plus grand champion. Naomi continue de repousser les limites sur et en dehors du terrain et est un modèle puissant pour les fans du monde entier », a déclaré Lisa McKnight, SVP et Global Head of Barbie & Dolls chez Mattel.