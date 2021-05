Naomi Osaka va lancer une académie de tennis en Haïti et à Los Angeles ⋆ .

Naomi Osaka

* Nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez de #NaomiOsaka! Elle a peut-être pris une courte pause dans le tennis, mais cela ne veut pas dire qu’elle ralentit.

La star du tennis a récemment annoncé qu’elle étendait son académie de tennis à #Haiti et #LosAngeles. La Play Academy avec #Nike et Laureus Sport for Good a débuté à #Japan l’été dernier, mais maintenant, la championne de tennis s’étend à d’autres endroits qui lui tiennent à cœur.

Osaka est originaire du Japon, mais son père est haïtien. Elle réside et s’entraîne actuellement à Los Angeles. La Play Academy est une collaboration avec Nike et Laureus Sport for Good et l’objectif du programme est de fournir une formation au renforcement des capacités et des subventions avec des organisations communautaires dans l’espoir d’encourager la participation des filles aux sports.

«Nous croyons que tous les enfants – en particulier les filles – méritent une chance de jouer, peu importe d’où ils viennent ou à quoi ils ressemblent», a déclaré Osaka. «Plus nous offrons aux filles d’opportunités de devenir actives, plus nous leur donnons d’opportunités de devenir des leaders dans leurs communautés.»

