Naomi Watts parle de son retour à l’horreur pour le nouveau spectacle de Ryan Murphy

Il faudra attendre plus de sept jours pour voir Naomi Watts dans Ryan Murphyest une nouvelle série limitée, mais ça devrait valoir le coup.

L’actrice de Ring nous a enthousiasmés par son retour dans le genre de l’horreur grâce à sa récente allumeuse à propos de la prochaine émission, intitulée The Watcher. Comme Watts l’a dit à EW, c’était l’article de 2018 de The Cut sur Marie et Derek Broaddus qui l’a poussée à rejoindre le projet.

“Ouais, cet article est tellement flippant,” dit-elle. “C’est ce qui m’a fait entrer.”

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire poignante, après avoir acheté la maison de leurs rêves dans le New Jersey, M. et Mme Broaddus ont été tourmentés par une série de lettres de menace écrites par un auteur anonyme, connu simplement sous le nom de “The Watcher”. La première missive menaçante est arrivée en juin 2014, avant que le couple ne puisse emménager dans la demeure avec leurs trois enfants.

Alors que les messages indésirables continuaient, la famille a choisi de ne pas emménager dans la résidence, ils sont plutôt restés avec les parents de Maria. Après des enquêtes et un procès qui n’ont donné que peu ou pas de résultats pour Maria et Derek, ils ont finalement vendu la maison en 2019.