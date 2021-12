Naomie Harris dit qu’une « grande star » l’a pelotée pendant l’audition

La star de No Time to Die Naomie Harris a été pelotée lors d’une audition, a révélé le nominé aux Oscars dans une nouvelle interview cette semaine. Harris a déclaré qu’une « grande star » avait mis sa main sur sa jupe alors qu’elle essayait un film, l’appelant son « seul incident #MeToo ». Elle n’a pas révélé le nom de l’acteur.

« Ce qui était si choquant à ce sujet, c’est que le directeur de casting était là et le réalisateur, et bien sûr, personne n’a rien dit parce qu’il était – une si grande star », a déclaré Harris au Mail on Sunday’s You Magazine. Elle s’estimait « très chanceuse » que ce soit la seule agression sexuelle qu’elle ait subie lors d’une audition. Harris, 45 ans, a ensuite fait l’éloge du mouvement #MeToo, qui est devenu viral en 2017 après que des allégations de harcèlement sexuel par le producteur de films Harvey Weinstein ont été signalées.

« Maintenant, les choses ont définitivement changé », a déclaré Harris. « J’étais sur un projet où il y avait eu un incident #MeToo et il n’y avait aucune hésitation … (l’auteur) a été immédiatement retiré. » Harris a refusé de dire quand ces incidents devaient se situer ou qui étaient les acteurs impliqués.

Ailleurs dans l’interview, Harris a parlé de ses sentiments sur les armes à feu à la suite du tragique accident de Rust impliquant Alec Baldwin qui a conduit à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Après l’accident d’octobre, Harris manipulait des armes à feu lors du tournage de la nouvelle mini-série de Showtime basée sur L’homme qui tomba sur terre. Elle a qualifié cela de « terrifiant », ajoutant: « Je déteste les armes à feu, mais beaucoup de mes rôles exigent que j’en manipule une. Même avant cela, j’ai refusé de faire une cascade qui impliquait de tirer à blanc parce que même les blancs peuvent tuer. Je ne le ferais pas. ne le tirez pas près de quelqu’un. »

Harris a également discuté de son combat contre la scoliose. Elle a été diagnostiquée à 11 ans et a été opérée à 15 ans. Elle a été hospitalisée pendant un mois et a dû « réapprendre à marcher » après l’opération. L’expérience lui a appris à ne rien prendre pour acquis. « En traversant quelque chose de si traumatisant, j’ai appris que ma santé est un cadeau très fragile que je dois constamment nourrir », a déclaré Harris à You. « Donc, à ce jeune âge, j’ai pris la décision de faire tout ce que je pouvais pour le maintenir. Par conséquent, je n’ai jamais bu, fumé ou pris de drogue parce que je ne mettrais rien de toxique dans mon corps. »

Harris a joué Eve Moneypenny dans les films de James Bond avec Daniel Craig, Skyfall, Spectre et No Time To Die. Elle a également joué le rôle de Shriek dans Venom: Let There Be Carnage. Son prochain film, Swan Song, l’a réunie avec la star de Moonlight Mahershala Ali et sortira sur Apple TV+ le 17 décembre. Harris a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Moonlight.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.