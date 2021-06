in

Naoya Inoue 118 lb vs. Michael Dasmarinas 117,4 lb

(Titres mondiaux WBA et IBF des poids coq – 12 rondes)

Juges : Tim Cheatham, Patricia Morse Jarman et Don Trella

Arbitre : Russell Mora

DEMAIN à 22 h HE / 19 h HP en direct sur ESPN, ESPN Deportes & ESPN + @ The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas