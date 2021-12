Naoya Inoue-Dipaen et Méndez-Taniguchi, deux Coupes du monde mardi au Japon

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Ce mardi nous avons le grand rendez-vous en décembre au Japon, un peu plus tôt que d’habitude. En raison des restrictions d’entrée dans le pays qui ont mis fin aux grandes soirées prévues pour Noël (Golovkin-Murata ou Ioka-Ancajas), ce sera la meilleure dose de boxe que l’on verra ce mois-ci dans un territoire une nouvelle fois en proie au covid .

Deux Coupes du monde auront lieu à Tokyo, dont l’une est l’un des meilleurs combattants du monde, mais l’autre est beaucoup plus intéressante au niveau compétitif. Naoya inoue (21-0, 18 KO), le redoutable Monster, risque (pour le moins et parce que c’est de la boxe) ses titres IBF et WBA bantam contre le Thaï Aran dipaen (12-2, 11 KO), un aspirant qui n’a battu personne de haut niveau et qui ne devrait pas présenter une grande opposition au champion. Il est dommage que les promoteurs japonais optent pour ces types de poursuites au lieu d’unification ou de défenses contre les meilleurs candidats possibles.

En revanche, le détenteur du titre mondial WBO, le Portoricain Wilfredo Mendez (16-1, 6 KO), reprend enfin de l’activité après presque deux ans, avec de moins en moins de ceintures restant sans bouger depuis avant la pandémie.

Il l’expose pour la troisième fois depuis qu’il l’a réalisé devant son challenger local Masataka Taniguchi (14-3, 9 KO). C’est la deuxième chance qu’il aura de remporter cette Coupe du monde, après avoir engrangé sa seule défaite lors de la première, lorsqu’il avait été battu aux points par Vic Saludar. Il n’aura pas non plus la tâche facile, bien que sa condition locale et son plus grand punch pourraient lui donner des options contre le solide champion.

Le gala se tiendra le matin-midi en Espagne, et aucune télévision n’est prévue pour pouvoir le suivre.