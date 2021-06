Naoya Inoue est prête à être le centre d’attention à Las Vegas

LAS VEGAS (17 juin 2021) – Naoya “Monstre” Inoue est un homme de peu de mots, mais ses KO dévastateurs, son ascension dans le classement livre pour livre et son statut de héros culte parmi les fans de sport de combat ont élevé les Japonais prodige au statut d’événement principal.

Inoue défendra ses titres mondiaux WBA et IBF des poids coq samedi contre le challenger obligatoire philippin Michael « Hot and Spicy » Dasmarinas au Theatre at Virgin Hotels Las Vegas. Inoue, qui a également remporté les titres de poids mouche junior et de poids coq junior, a une fiche de 15-0 dans les combats pour le titre mondial et cherche à maintenir sa domination contre un homme qui n’a pas goûté à la défaite depuis 2014.

Dans l’événement principal, Mikaela Mayer fera la première défense de sa ceinture légère junior WBO contre l’ancienne championne du monde des deux poids Erica Farias. Mayer a détrôné Ewa Brodnicka en octobre dernier en tant que co-hôte de l’événement principal Inoue-Jason Moloney. Mayer vise les plus grands noms dans et autour de sa catégorie de poids.

En outre, le match d’ouverture d’ESPN verra un affrontement de 10 rounds poids plume voir le retour de la star d’action Adam Lopez, qui défendra sa ceinture NABF contre l’ancien champion du monde junior WBO poids plume Isaac “Royal Storm” Dogboe. Lopez a remporté des batailles en heads-up contre Louie Coria et Jason Sanchez depuis son vaillant effort contre Oscar Valdez, tandis que Dogboe est revenu en juillet dernier avec une victoire unilatérale sur Chris Avalos.

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse :

BOB ARUM :

« Monster est de retour aux États-Unis et il affrontera un Philippin très dur. Et je sais par expérience à quel point les combattants philippins sont coriaces. Cela devrait donc être un très, très beau combat. J’ai hâte que samedi soir vienne car les poings vont voler.”

NAOYA INOUE :

« Devenir le champion incontesté signifie que je suis le meilleur dans cette catégorie de poids, la division des poids coq. Pour le prouver, c’est pourquoi je cours après les quatre ceintures. »

“Je ressens les attentes et je veux répondre à ces attentes, et je veux avoir une performance samedi soir pour répondre à ces attentes.”

« Je suis très heureux que le surnom de ‘Monstre’ précède Naoya Inoue. Je suis très heureux et honoré, et je l’ai porté sur moi jusqu’à ce que je sois reconnu comme un ‘Monstre’ aux États-Unis ».

MICHAEL DASMARINAS :

“J’ai fait tout ce que je suis censé faire à l’entraînement, et je suis préparé, et je ferai tout ce qu’il faut pour donner à Naoya Inoue un bon combat.”

“C’était une attente longue et difficile {après avoir remporté le titre IBF en mars 2019}, mais la patience et la persévérance m’ont permis d’arriver ici. Je suis reconnaissant à tout le monde d’avoir eu l’opportunité de combattre un si grand combattant à Naoya. Inoué ».

« L’Amérique doit se renseigner sur mes punchs très chauds et épicés ! »

MIKAELA MAYER

“Je n’ai rien de négatif à dire sur Erica Farias. Elle est championne depuis longtemps. Il s’est battu à 140 et 147, et perd maintenant du poids. Elle a beaucoup d’expérience, mais c’est une nouvelle ère dans la boxe féminine. L’expérience et la capacité que j’ai, même si j’ai moins de combats qu’elle, est d’un autre niveau grâce aux Jeux Olympiques et que les femmes peuvent combattre au plus haut niveau en boxe amateur. Ce sera aussi un test pour elle. Je me suis très bien préparé et nous avons étudié leurs combats. Nous nous battons toujours avec un bon plan de match. Si elle a étudié mon dernier combat, cela ne l’aidera pas beaucoup car à chaque combat nous continuons à l’apprendre et à la construire. Je cherche à devenir un meilleur combattant à chaque fois que je sors sur le ring. »

ERICA FARIAS

« Je vais profiter au maximum de cette opportunité. Je suis déjà devenu champion du monde dans deux divisions, et maintenant je cherche à devenir champion dans la division dans laquelle j’ai fait mes débuts il y a quelques années. Je me sens très bien à ce poids ».

« Je suis très calme. J’ai travaillé dur pendant sept mois parce que j’allais avoir une autre chance dans une catégorie de poids plus élevée. C’est pourquoi nous relevons ce défi. Nous étions proches de la division car j’ai travaillé très dur ces derniers mois. »

ADAM LÓPEZ

“C’est le nom parfait dont j’ai besoin en ce moment. Isaac est un grand champion. Il aime le sport tout comme moi, et je suis ravi de vous montrer ce sur quoi j’ai travaillé. Ce sera un grand combat.

“Ce combat contre Oscar Valdez m’a montré que j’avais ce qu’il fallait pour être au top. J’ai accepté le combat un jour à l’avance. J’ai eu beaucoup de problèmes de conduite. J’étais à un moment instable de ma vie. Il n’était pas à 100% mentalement, physiquement, mais c’était une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser. C’était un combat que j’ai toujours voulu. La façon dont cela a été présenté était quelque chose que vous ne voyez jamais arriver. Personne ne vient en surpoids de 11 livres {tout à fait comme l’adversaire initial de Valdez, Andrés Gutiérrez}. C’est du jamais vu alors j’ai pensé que c’était censé être. Je lui ai sauté dessus. J’ai fait mon truc. Je pense que j’ai montré au monde ce que j’ai, et c’était moi avec seulement trois semaines d’entraînement. En ce samedi soir, j’avais un camp complet donc je suis excité. J’ai tout mis dans ce camp. Je sais qu’Isaac est un compétiteur coriace, donc vous verrez le meilleur Adam Lopez samedi soir. »

ISAAC DOGBOE

“Vous pouvez vous attendre à un grand combat comme d’habitude. Que puis-je dire ? J’apporte de l’émotion. C’est exactement ce qu’ils attendent. Ils attendent qu’Isaac Dogboe vienne se battre, alors je vais venir me battre. De toute évidence, les fans s’attendent à un combat passionnant, et c’est pourquoi nous sommes ici. En fin de compte, nous voulons juste maintenir l’excitation. Après le combat, ils diront : ‘Oui, c’est Adam Lopez et Isaac Dogboe. C’était le combat de la nuit.

“J’adore travailler avec eux, Barry {Hunter} et Boogie {Harris} et Brady. Ils sont de la famille. Je me sens très bien. Au début, cela devait prendre quelques semaines. J’ai fini par leur dire « Vous savez quoi ? Je resterai”. C’est ainsi que tout a commencé. Je me sens bien. Les gars là-bas sont très intelligents, ils me motivent. Ils me maintiennent en forme. J’ai eu un camp détendu. Je me sens calme. Samedi, je suis prêt à tout mettre en jeu ».

« Le meilleur Adam López peut aussi être un Adam López indiscipliné. Je sais que c’est un grand combattant. Il restera et bougera. Mais à la fin de la journée, Adam Lopez est parfois négligent sur le ring, alors nous cherchons à en profiter. Quand il sera un peu négligent, on lui fera savoir que ce n’est pas le moment de se laisser aller.”