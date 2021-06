Naoya Inoue fait l’éloge de Nonito Donaire

in

Si quelque chose d’admirable dans le monde de la boxe est de voir un boxeur professer son admiration pour un autre et plus encore si cet autre était un rival. Nonito Donaire était le samedi 19 juin dernier à Las Vegas pour voir comment Naoya Inoue a démoli Michael Desmarinas en 3 rounds. Le Philippin veut finaliser un match revanche contre Inoue après son formidable combat puisque, bien qu’il ait perdu, il a laissé un bon goût dans la bouche. La rencontre entre les deux orientaux fut pleine de respect mutuel et de plaisanteries. Naoya a fait l’éloge du soi-disant « Flash philippin » en exprimant :

«Je dois donner crédit à Nonito Donaire, sa capacité à éviter le déclin et à continuer à exceller à ce stade de sa carrière est très impressionnante. Il a fait une belle performance et c’était super de le voir se battre comme ça avec un autre champion du monde, cela montre tout le travail acharné qu’il continue de faire pour rester à ce niveau.

Nonito est devenu le plus vieux champion poids coq de l’histoire à 38 ans, un titre qu’il a remporté trois fois. Une revanche entre ces deux-là est certainement très attendue par la plupart des fans.