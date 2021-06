NAOYA INOUE MONTRANT TOUT SON POUVOIR DANS LES POINGS AUX DASMARINAS

Le champion des poids coq WBA et IBF Naoya Inoue (21-0, 18 KOs) a détruit le challenger obligatoire Michael Dasmarinas (30-3-1, 20 KOs) en trois rounds.

Inoue contrôlait le premier et a marqué un gros renversement dans le second avec un tir au foie. Inoue est allé chercher la mort et a atterri avec des coups violents tandis que Dasmarinas a fait de son mieux pour survivre au feu nourri et a réussi à sortir du round.

Inoue s’est remis au travail sur le troisième, atterrissant durement contre le corps. Il l’a laissé tomber à nouveau avec un coup de corps brutal. Dasmarinas a battu le comte, mais est redescendu d’un autre coup au corps, et le concours a été annulé.