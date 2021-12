Napalm Death annonce un nouveau mini album, « Le ressentiment est toujours sismique, un dernier coup de gueule »

Pionniers du grindcore au Royaume-Uni MORT PAR NAPALM sortira un nouveau mini-album, « Le ressentiment est toujours sismique – Un dernier coup de grâce », le 11 février 2022 via Century Media Records.

« Le ressentiment est toujours sismique – Un dernier coup de grâce » est un partenaire enregistrant pour MORT PAR NAPALMle dernier album de 2020’s « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », concluant les choses par une ambiance de grindcore et d’onde de choc vitale et tumultueuse.

MORT PAR NAPALM leader Voie verte Mark « Barney » dit : « Vous pouvez certainement envisager « Le ressentiment est toujours… » comme une extension de – ou un enregistrement partenaire à – le ‘Trops…’ album. Nous voulions depuis longtemps sortir un mini-album – dans l’esprit du bon vieux temps – et avons trouvé que nous avions suffisamment de morceaux de qualité même après tout le ‘Trops…’ pistes bonus pour le faire. Espérons que cette mini offre de belles rebondissements à part entière pour les gens, et couvre certainement « Tarte des gens » par DALLE! nous a fait vraiment nous étirer, ce qui est génial sur le plan artistique. En fin de compte, le ressentiment est certainement sismique – il peut déclencher l’érosion complète de l’humanité dans de nombreuses situations. C’était le point que je voulais vraiment marteler à la maison dans l’ensemble. »

« Narcisse », le furieux morceau d’ouverture de la sortie, est lancé aujourd’hui comme un petit avant-goût du mini-album.

Voie verte commentaires: « ‘Narcisse’ semblait juste faire l’affaire en tant que l’un de ces morceaux déchaînés vers lesquels nous semblons toujours graviter en tant qu’ouverture d’album. La ligne de basse de la bétonnière surbaissée au début l’introduit vraiment bien. Il a été écrit à une époque où l’alt-right se parait, donc, sur le plan des paroles, j’aime à penser que cela expose la vanité et le culte de la personnalité de tout cela. »

Les huit chansons « Le ressentiment est toujours sismique – Un dernier coup de grâce » vient avec une durée de lecture totale de 29 minutes et sera disponible sous forme de CD digipak limité, de vinyle ainsi qu’au format d’album numérique avec la liste des pistes suivante :

01. Narcisse



02. Le ressentiment mijote toujours



03. Par procuration



04. Tarte aux gens (DALLE ! couverture)



05. L’homme mord obstiné



06. Slaver à travers une répétition



07. Je n’en ai pas besoin (couverture BAD BRAINS)



08. Le ressentiment est toujours sismique (Dark Sky Burial Dirge)

MORT PAR NAPALM est actuellement sur la route en Amérique du Nord avec GWAR et DIEU DES YEUX pour le « Tournée du 30e anniversaire des Scumdogs ». Le groupe a également récemment annoncé la prochaine édition de son « Campagne pour la destruction musicale » tournée en Europe en février et mars 2022. Cette tournée bénéficiera du soutien de PERTE, MACHINE A VIANDE SIBÉRIENNE et MONTRE-MOI LE CORPS.

MORT PAR NAPALM continue de promouvoir « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », qui est sorti en septembre 2020 via Century Media Records. Le 16e LP studio du groupe a été enregistré avec le producteur de longue date Russ Russel et présente des illustrations de Frode Sylthe.



