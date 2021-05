Napalm Death et convergent pour titrer ‘Decibel Magazine Metal & Beer Fest: Philly’

Légendes du hardcore métallisé GARÇON MORT réunira leur “Fixation sur un collègue” programmation pour présenter leur premier spectacle en près de 25 ans au Decibel Magazine Metal & Beer Fest : Philly. Se joignant également à la fête tant attendue du 25 au 26 septembre 2021 au Fillmore à Philadelphie, en Pennsylvanie, des maniaques se battent. DÉCHETS MUNICIPAUX, icônes de death metal IMMOLATION, les mécréants de la vieille école MINUIT, assassins noirs/de la mort d’avant-garde TRIOMPHE IMPÉRIAL, seigneurs de l’espace death metal INCANTATION DE SANG, concasseurs de malheur ressuscités CHEVAL DE BATAILLE, héros de heavy metal CHAMPION ÉTERNEL, titans du destin épique SERMON DE LA CRYPTE, Philly force de mouture MOUSSE CHOQUANT et les grinceurs de mort technologiques de Los Angeles DENTS.

Ils unifient un projet de loi déjà empilé avec des légendes du métal extrême MORT PAR NAPALM interpréter un ensemble spécial de chansons uniques en exclusivité de leur “Harmonie Corruption” et “L’utopie bannie” dossiers, tandis que CONVERGER sortir leur album de référence du hardcore métallisé “Jane Doe” dans son intégralité pour la première fois en Amérique du Nord. Si cela ne suffisait pas, broyer des héros DESTRUCTEUR DE PORCS aidera les commanditaires présents Dossiers de rechute célébrer le 20e anniversaire de PDça change la donne “Rôdeur dans la cour” LP avec la toute première performance du disque !

Toute la gamme de bières est encore une fois présentée par Brassage de gobelet brisé (PA) avec des apparitions de brasseries en vedette Brassage de réveil (IL), Tête de Lion (PA) et hydromel phare Meadery en corne débordante (DE). Trois Floyd (DANS), Cœur de marteau (MN), Mains fatiguées (PENNSYLVANIE), Théorie adroite (VIRGINIE), Cidre fort de Blake (MI), Compagnie de bière d’enterrement (NC), Oliver Brewing Co. (MD), verges (PENNSYLVANIE), Cœur de sabot (OH), Brassage du grenier (PENNSYLVANIE), Brasserie Goldhorn (OH), Compagnie de brassage de cauchemar (NEW YORK), Infusion cosmique des yeux (NE), Zeroday Brewing Company (AP) et Soundgrowler Brewing Co. (IL) apparaîtra également.

Toutes les options de billets restantes sont en vente maintenant, y compris les billets limités “Métal et bière”, qui donnent aux participants l’accès à des coulées spéciales de toutes les brasseries participantes, en plus de l’admission au spectacle du jour. Veuillez noter: l’option de billet «Metal & Beer» est strictement limitée à 600 billets par jour, avec seulement environ 50 billets restants au total.

samedi 25 septembre

MORT PAR NAPALM (exécution d’un set spécial “Harmony Corruption” et “Utopia Banished”)



DÉCHETS MUNICIPAUX



GARÇON MORT (ensemble de réunion)



MINUIT



INCANTATION DE SANG



CHAMPION ÉTERNELLE



MOUSSE CHOQUANT

dimanche 26 septembre

CONVERGER (interprétant “Jane Doe” dans son intégralité)



DESTRUCTEUR DE PORCS (interprétant “Prowler In The Yard” dans son intégralité)



IMMOLATION



TRIOMPHE IMPÉRIAL



CHEVAL DE BATAILLE



SERMON DE LA CRYPTE



DENTS

