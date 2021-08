Napalm Death Frontman sur le véganisme : « La planète entière va devoir s’adapter à un régime plus végétal »

Lors d’une conversation avec IEM à ce mois-ci Bloodstock en plein air Festival, MORT PAR NAPALM leader Voie verte Mark “Barney” a parlé de son adoption d’un régime végétalien. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis végétarien depuis l’âge de 14 ans. Donc, je suis végétarien depuis 38 ans. Végétalien depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Pour être honnête, j’ai presque toujours été végétalien. Il n’y avait que quelques des choses dans mon alimentation, mais ensuite je me suis dit : « Pourquoi ai-je besoin de manger ces choses ? » Alors je l’ai coupé.

“Évidemment, principalement, je l’ai fait à des fins humaines, mais je m’intéresse également à cet aspect de la santé”, a-t-il poursuivi. “Le côté humain est toujours mon point de départ, mais je pense que le côté santé, pour moi, est également très important. J’intègre donc cela dans l’exercice physique et tout ça. Je n’ai aucune raison de revenir du tout.”

Barney a poursuivi en suggérant que de plus en plus de gens remplacent la viande et d’autres aliments d’origine animale par des options à base de plantes afin de se pencher sur une façon de manger plus saine, plus humaine et plus durable.

“Chacun trouve sa propre voie”, a-t-il déclaré. “Mais le point le plus important est que je pense que maintenant les gens ont une compréhension plus globale de la préservation de l’environnement – l’environnement même dans lequel nous vivons. L’agriculture intensive n’est pas durable; elle ne peut pas continuer. Je connais donc l’ensemble planète va devoir s’adapter à un régime plus végétal.”

Le régime végétalien signifie éliminer tous les produits animaux de votre alimentation, comme la viande, le poisson, la volaille, les produits laitiers et les œufs.

Selon Vox, les chiffres des ventes de 2020 ont montré que les ventes au détail d’aliments à base de plantes ont augmenté beaucoup plus rapidement (27 %) que le marché total des aliments au détail aux États-Unis (15 %).

Les ventes de viande d’origine végétale ont augmenté de 45% et les ventes de lait d’origine végétale ont augmenté de 20% par rapport à 2019.

Ce printemps dernier, MORT PAR NAPALM signé un nouvel accord avec Century Media Records, prolongeant une fois de plus la coopération de longue date entre les parties.

MORT PAR NAPALM a sorti son dernier album studio, “Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme”, en septembre 2020 via Century Media Records. La suite de 2015 “Apex Predator – Viande facile” a de nouveau été enregistré avec le producteur de longue date Russ Russel et présente des illustrations de Frode Sylthe.



