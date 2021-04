Napalm Death signe un nouveau contrat avec Century Media Records

Pionniers du grindcore au Royaume-Uni MORT PAR NAPALM ont signé un nouvel accord avec Century Media Records, prolongeant à nouveau la coopération de longue date entre les parties.

MORT PAR NAPALM chanteur Mark « Barney » Greenway a commenté: « Très heureux de faire savoir aux gens que nous avons mis le stylo sur papier et franchi le pas avec Century Media de nouveau. Crucial pour MORT PAR NAPALM était que nous continuions à conserver le contrôle artistique et créatif et que nous continuions également à avoir une voix déterminante dans la façon dont notre musique est utilisée – et, tout aussi important, n’est pas utilisée. Les personnes avec lesquelles nous avons toujours travaillé au fil des ans à Century Media ont toujours été extrêmement attentifs à cela, et nous n’avons jamais rien connu de tel que la pression commerciale étouffante qui peut être inhérente à ce type de relation et conduire à des résultats créatifs merdiques. Au plaisir de plier plus d’esprits sonores avec leur aide. «

Philipp Schulte, Directeur de Century Media Records en Europe, a déclaré: « MORT PAR NAPALM et Century Media Records ont déjà parcouru un long chemin ensemble, donc cela nous rend très heureux de continuer en tant que partenaire du groupe pour les années à venir.

« La valeur de la liberté et de la créativité artistiques a toujours été d’une importance capitale pour MORT PAR NAPALM. C’était la clé pour devenir et rester l’un des groupes les plus importants – hier et aujourd’hui. Nous prenons cela très au sérieux. Merci au groupe pour sa confiance. Nous attendons avec impatience ce partenariat solide et prolongé. «

Dans d’autres nouvelles, Century Media Records est maintenant en train de rendre deux des albums exceptionnels du groupe de son vaste catalogue disponibles physiquement à nouveau dans leurs versions standard: « Le temps n’attend aucun esclave » (2009) et « Utilitaire » (2012) sortira en LP sur vinyle de 180 grammes et en CD avec écrin le 4 juin.

MORT PAR NAPALM a sorti son dernier album studio, « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », en septembre via Century Media Records. Le suivi des années 2015 « Apex Predator – Viande facile » a de nouveau été enregistré avec un producteur de longue date Russ Russell et présente des illustrations de Frode Sylthe.

