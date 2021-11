Napalm Death sort le clip de « Contagion »

Pionniers britanniques du grindcore MORT PAR NAPALM ont sorti un clip pour la chanson « Contagion ». Le clip, réalisé par Marc Nickel et Ljuba Generalova, peut être vu ci-dessous.

MORT PAR NAPALM leader Voie verte Mark « Barney » a déclaré : « Même si nous ne pouvons espérer fournir qu’un instantané en quatre minutes, ce que nous avons voulu essayer d’illustrer avec le ‘Contagion’ la vidéo montre à quel point il a été difficile de faire quelque chose d’aussi fondamental que de se déplacer librement en tant qu’être humain. Il y a carrément absurde dans le fait que certaines personnes doivent recourir au danger mortel en faisant des choses comme monter au sommet d’un train tandis que d’autres peuvent se déplacer de manière transparente et libre sans arrière-pensée. Nous plaidons pour la fin des frontières de toutes sortes. En complément de cela, les images en direct en sueur ont été tournées avec brio par Ljuba Generalova dans MORT PAR NAPALMla deuxième maison virtuelle de Berlin et la musique, pourrait-on dire, ne fait que rouler comme un train. »

Bassiste Shane Embury, qui a écrit la musique et les paroles de « Contagion », a ajouté : » Musicalement, ‘Contagion’ est orienté vers l’action maniaque intense des mosh pits en direct, mais avec un ajout 4AD choeur d’hommage quirk noise ! De plus, ayant tant d’amis dans la communauté latine, à travers quelques-uns d’entre eux, j’ai appris et lu sur les voyages périlleux que les familles entreprennent pour avoir la chance d’avoir une vie meilleure. En tant que parent, je pense tout le temps à l’avenir de mes enfants – les choses que nous tenons pour acquises, je voulais réfléchir avec des paroles. »

MORT PAR NAPALM est actuellement sur la route en Amérique du Nord avec GWAR et DIEU DES YEUX pour le « Tournée du 30e anniversaire des Scumdogs ». Le groupe vient également d’annoncer la prochaine édition de son « Campagne pour la destruction musicale » tournée en Europe en février et mars 2022. Cette course bénéficiera du soutien de PERTE, MACHINE A VIANDE SIBÉRIENNE et MONTRE-MOI LE CORPS.

MORT PAR NAPALM continue de promouvoir son dernier album, « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », qui est toujours disponible à l’achat dans divers formats. Le 16e LP studio du groupe a été enregistré avec le producteur de longue date Russ Russel et présente des illustrations de Frode Sylthe.



