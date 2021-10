Napalm Death suivra des «protocoles très rigides» lors de la tournée américaine avec Gwar pour éviter d’attraper Covid 19

MORT PAR NAPALM leader Voie verte Mark « Barney » a parlé à Ce type de batteur à propos de la prochaine tournée américaine du groupe à l’automne 2021 avec GWAR, qui devrait débuter le 28 octobre à Norfolk, en Virginie. Le trek marquera MORT PAR NAPALMpremière apparition de ‘s en Amérique depuis sa participation au mois dernier Decibel Magazine Fête du métal et de la bière à Philadelphie, où Voie verte et ses compagnons de groupe ont interprété un ensemble spécial de chansons uniques, exclusivement de leur « Harmonie Corruption » et « L’utopie bannie » enregistrements.

« Nous avons fait deux concerts depuis que nous avons pu en faire deux – puisque les concerts que nous avions prévu de faire n’étaient pas annulés », Voie verte dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Donc, nous avons fait deux concerts. Pour moi-même, c’était vraiment bien. J’avais juste l’impression d’être un peu – pour ne pas trop dramatiser – mais j’avais l’impression de renaître un peu. Alors, oui, c’est juste se sentait vraiment bien.

« Le cycle de vie des tournées n’est pas difficile à ajuster en soi », a-t-il poursuivi. « Mais, évidemment, je pense que les gens comprendraient qu’avec cette GWAR tournée étant de 39 dates en 50 jours, ce n’est pas comme faire un festival [like Decibel Magazine Metal & Beer Fest] où c’est un concert et donc les risques persistants de COVID – eh bien, en termes de pourcentage, de probabilité, rien ne se passera en un ou deux jours que vous passerez à Philadelphie. Mais, bien sûr, si vous partez en tournée pendant 50 jours, les chances que quelque chose se produise en termes de trucs COVID sont considérablement plus élevées. Il y a donc des protocoles très rigides que nous devons suivre lors de cette tournée. Mais ce n’est pas une mauvaise chose.

« Certainement quoi MORT PAR NAPALM n’a pas besoin, en tant que groupe d’outre-mer coincé en Amérique, ce que nous ne voulons pas, c’est que l’un de nous l’attrape, puis vous devez mettre en quarantaine dans un endroit pendant 10 jours », Barney ajoutée. « Et la tournée va continuer – bien sûr. Ça n’attendra pas un membre d’un groupe qui n’est pas en tête d’affiche; ça va continuer. Alors, évidemment, nous allons faire de notre mieux pour observer les protocoles – la distanciation des trucs, attention aux endroits bondés où nous n’avons pas besoin, en tant qu’individus. Alors, oui, ce sera comme ça.

« Ce n’est pas un problème. Ce n’est certainement pas comme une tournée américaine normale où vous êtes libre et sans fantaisie et vous courez partout. Non, vous ne pouvez pas nécessairement faire ça. Mais c’est comme ça pour le moment . »

Ce printemps dernier, MORT PAR NAPALM signé un nouvel accord avec Century Media Records, prolongeant une fois de plus la coopération de longue date entre les parties.

MORT PAR NAPALM a sorti son dernier album studio, « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », en septembre 2020 via Century Media Records. La suite de 2015 « Apex Predator – Viande facile » a de nouveau été enregistré avec le producteur de longue date Russ Russel et présente des illustrations de Frode Sylthe.



