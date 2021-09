Naples accueille Cagliari lors de la sixième journée

25/09/2021 à 20:46 CEST

Les Cagliari voyage ce dimanche à Stade Diego Armando Maradona se mesurer avec Naples dans sa sixième manche de Serie A, qui débutera à 20h45.

Les Naples arrive avec impatience à la sixième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-4 et 0-4, le premier contre le Sampdoria en tant que visiteur et le second contre lui Udinese hors de son champ. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des cinq matchs disputés à ce jour en Serie A, avec 14 buts marqués contre deux encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cagliari il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Empoli, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils n’en ont remporté aucun avec sept buts pour et 13 contre.

En référence à la performance locale, le Naples il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. A la maison, le Cagliari Il a perdu une fois et a fait match nul une fois dans ses deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Naples pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Diego Armando Maradona, obtenant ainsi neuf victoires, trois défaites et huit nuls en faveur de la Naples. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Naples. La dernière rencontre entre les Naples et le Cagliari Dans cette compétition, il s’est joué en mai 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).

A ce jour, le Naples il est en tête du classement avec un écart de 13 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, occupent la première place avec 15 points au classement. Pour sa part, Cagliari il compte deux points et occupe la dix-neuvième position du classement.