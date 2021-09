Naples ajoute trois points après avoir dépassé l’Udinese (0-4)

20/09/2021 à 22:46 CEST

Les Naples a montré sa meilleure version lors du match de la Dacia Arena contre Udinese, qui s’est soldé par une victoire (0-4). Les Udinese Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Spezia Calcio loin de chez soi (0-1) et l’autre devant le Venise dans leur stade (3-0). Pour sa part, Naples a remporté le Juventus à domicile par 2-1 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Gênes 1-2 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le score, l’équipe à domicile est huitième, tandis que le Naples il est resté avec la direction de la Serie A.

La première équipe à marquer a été la Naples, qui a tiré le coup de canon sur le Dacia Arena à travers un peu de Victor Osimhen à la 24e minute. Par la suite, l’équipe visiteuse a marqué, augmentant les écarts en portant le score à 0-2 avec un but de Amir Rrahmani à la 35e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 0-2.

La seconde moitié de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe napolitaine, qui a pris ses distances au tableau d’affichage grâce au succès devant le but de Kalidou koulibaly à la 52e minute. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, prenant ses distances en établissant 0-4 avec un but de Hirving lozano à la 84e minute, concluant le duel avec un score final de 0-4.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Udinese qui sont entrés dans le jeu étaient Être à, Jean-Victor Makengo, Marvin Zeegelaar, Lazar Samardzic et Brandon doux remplacement Gérard Deulofeu, Roberto Pereyra, Jens Stryger Larsen, Ali Tolgay Arslan et Nahuel Molina, tandis que les changements dans le Naples Ils étaient Piotr Zielinski, Hirving lozano, Andréa Petagna, Adam Ounas et Alexandre zanoli, qui est entré pour fournir Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Victor Osimhen, Fabien Ruiz et Mario Rui.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Samir et Nahuel Molina de l’équipe locale et Mario Rui L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Udinese reste avec sept points et le Naples obtenir 12 points après avoir remporté le match.

Lors du prochain match de la compétition, le Udinese affrontera le AS Rome et le Naples jouera contre Sampdoria, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueUdinese :Marco Silvestri, Samir, Bram Nuytinck, Rodrigo Becao, Nahuel Molina (Brandon Soppy, min.86), Roberto Pereyra (Jean-Victor Makengo, min.64), Ali Tolgay Arslan (Lazar Samardzic, min.72), Walace, Jens Stryger Larsen (Marvin Zeegelaar, min.72), Ignacio Pussetto et Gerard Deulofeu (Beto, min.64)Naples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Mario Rui (Alessandro Zanoli, min.86), Eljif Elmas, Andre Zambo Anguissa, Fabián Ruiz (Adam Ounas, min.81), Lorenzo Insigne (Piotr Zielinski, min. 71), Víctor Osimhen (Andrea Petagna, min.81) et Matteo Politano (Hirving Lozano, min.71)Stade:Dacia ArenaButs:Victor Osimhen (0-1, min. 24), Amir Rrahmani (0-2, min. 35), Kalidou Koulibaly (0-3, min. 52) et Hirving Lozano (0-4, min. 84)