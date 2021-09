Naples bat Cagliari 2-0 et prend les trois points

in

26/09/2021 à 22:46 CEST

Les Naples a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Cagliari ce dimanche dans le Stade Diego Armando Maradona. Les Naples Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Sampdoria à la maison (0-4) et l’autre devant Udinese à l’extérieur (0-4) et avec une séquence de cinq victoires consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cagliari perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Empoli. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Serie A, tandis que le Cagliari Il était à la dix-neuvième place à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Naples, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Victor Osimhen à la 11e minute, terminant la première période sur un score de 1-0.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain au milieu grâce à un but avec une pénalité maximale de Lorenzo Insigne à la minute 57, terminant le match avec un score final de 2-0.

Le technicien de la Naples, Luciano Spalletti, a donné accès au champ à Hirving lozano, Eljif elmas, Andréa Petagna, Adam Ounas et Diego Demmé remplacement Matteo Politano, Piotr Zielinski, Victor Osimhen, Lorenzo Insigne et Fabien Ruiz, tandis que de la part du Cagliari, Walter Mazzarri remplacé Luca ceppitelli, Keita balde, Gaston Pereiro et Alberto Grassi pour Sébastien Walukiewicz, Alessandro Deiola, Charalampos Lykogiannis et Kevin strootman.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, deux pour Victor Osimhen et Eljif elmas, de l’équipe locale et une pour Sébastien Walukiewicz, de l’équipe visiteuse.

Grâce à cette victoire, le Naples parvient à monter à 18 points et reste dans la place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Cagliari reste avec un colon.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Fiorentina, Pendant ce temps, il Cagliari jouera contre lui Venise.

Fiche techniqueNaples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Mario Rui, Andre Zambo Anguissa, Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min.69), Fabián Ruiz (Diego Demme, min.88), Lorenzo Insigne (Adam Ounas, min. 77), Víctor Osimhen (Andrea Petagna, min.77) et Matteo Politano (Hirving Lozano, min.69)Cagliari :Alessio Cragno, Sebastian Walukiewicz (Luca Ceppitelli, min.68), Diego Godín, Charalampos Lykogiannis (Gastón Pereiro, min.85), Martín Cáceres, Razvan Marin, Alessandro Deiola (Keita Balde, min.69), Nahitan Nández, Gabriele Zappa , Kevin Strootman (Alberto Grassi, min.85) et Joao Pedro GalvaoStade:Stade Diego Armando MaradonaButs:Victor Osimhen (1-0, min. 11) et Lorenzo Insigne (2-0, min. 57)