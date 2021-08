Naples bat Venise 2-0 à domicile

in

22/08/2021 à 22:46 CEST

Le Naples a remporté son premier match de Serie A 2-0 à domicile, disputé ce dimanche au Stade Diego Armando Maradona. Avec ce score, l’équipe napolitaine est quatrième avec trois points et le Venise 19e sans aucun point au casier après le match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Après la mi-course du duel, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a débuté sa lumière avec un but à onze mètres de Lorenzo Insigne à 62 minutes. L’équipe napolitaine s’est de nouveau jointe, prenant ses distances en établissant 2-0 grâce à un but de Eljif elmas à 72 minutes, terminant ainsi le match avec un score de 2-0 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, le Naples de Luciano Spalletti soulagé Eljif elmas, Hirving lozano, Gianluca Gaetano et Andréa Petagna pour Piotr Zielinski, Matteo Politano, Fabien Ruiz et Lorenzo Insigne, tandis que le technicien du Venise, Paul Zanetti, a ordonné l’entrée de Michel Svoboda, Arnor Sigurdsson, tanneur tessmann, Nicolas Galazzi et Jacopo dezi fournir Tyronne ebuehi, Francesco Di Mariano, Luca fiordilino, Dor Peretz et Daan heymans.

Un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Fabien Ruiz et carton rouge à Victor Osimhen. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Luca fiordilino, Mattia Caldara, Daan heymans, Tyronne ebuehi, Francesco Forte, Pietro Ceccaroni et tanneur tessmann.

Après le départ de la Serie A, le Naples affrontera le deuxième jour contre Gênes à la maison et le Venise contre Udinese en dehors de la maison.

Fiche techniqueNaples:Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Constantinos Manolas, Mario Rui, Matteo Politano (Hirving Lozano, min.71), Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min.35), Fabián Ruiz (Gianluca Gaetano, min.72), Stanislav Lobotka, Lorenzo Insigne (Andrea Petagna, min.85) et Víctor OsimhenVenise :Niki Maenpaa, Tyronne Ebuehi (Michael Svoboda, min.51), Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Cristian Molinaro, Dor Peretz (Nicolas Galazzi, min.75), Luca Fiordilino (Tanner Tessmann, min.64), Daan Heymans (Jacopo Dezi , min.76), Francesco Forte, Francesco Di Mariano (Arnor Sigurdsson, min.64) et Dennis JohnsenStade:Stade Diego Armando MaradonaButs:Lorenzo Insigne (1-0, min. 62) et Eljif Elmas (2-0, min. 72)