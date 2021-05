Naples conquiert Florence et est à une victoire de la Ligue des champions

16/05/2021 à 15:33 CEST

Naples a réalisé ce dimanche uneJ’ai gagné 2-0 sur le terrain de la Fiorentina et récupéré la troisième position que la Juventus Turin lui avait momentanément arrachée, alors une victoire la semaine prochaine contre Hellas Veron suffiraa, lors de la dernière journée de Serie A, pour se qualifier pour la Ligue des champions.

Fiorentina

Naples

Fiorentina

Terracciano; Cáceres, Pezzella, Milenkovic; Biraghi (Igor Júlio, 66 ‘), Castrovilli (Eysseric, 66’), Pulgar, Bonaventura (Callejón, 77 ‘), Venuti; Ribéry (Kouamé, 83 ‘) et Vlahovic.

Naples

Meret; Hysaj, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo; Bakayoko, Fabian; Insigne, Zielinski (Mertens, 77 ‘), Politano (Lozano, 77’) et Oshimen (Petagna, 84 ‘).

Buts

0-1 M. 56 Insigne. 0-2 M. 67 Zielinski.

Arbitre

Rosario Abisso. TA: Milenkovic (31 ‘), Ribéry (43’), Cáceres (49 ‘), Castrovilli (61’) / Rrahmani (21 ‘), Hysaj (52’) TR: Dragowski (remplaçant).

Incidents

Stadio Artemio Franchi, Florence.

Un but de Lorenzo Insigne, avec frayeur incluse car il a marqué dans le rejet du gardien après un penalty manqué, et un but contre son camp de Lorenzo Venuti a laissé Naples à un pas de la Ligue des champions.

L’équipe napolitaine, qui ne pouvait pas compter sur le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, a déséquilibré le duel en 57 grâce à un pénalité accordée après examen du VAR, après qu’Insigne a secoué le bois en première mi-temps avec un coup franc direct.

Le capitaine Insigne lui-même a franchi le tir avec peu de précision et le but Marco Terracciano a réussi à repousser le tir, mais l’attaquant napolitain est arrivé premier dans le rebond et a dépassé son équipe.

Dix minutes plus tard, dans une contre-attaque, Insigne a offert le pôle Piotr Zielinski une passe décisive qu’il a terminée avec sa jambe gauche depuis le bord de la surface, avec le ballon qui s’est retrouvé au fond du filet après une déviation décisive de Venuti.

Napoli a pris trois points clés dans leur combat pour la Ligue des champions Et maintenant, il lui suffira de gagner à domicile à Vérone, sans grands buts au classement, pour entrer dans la compétition continentale maximale.

Avec l’Inter Milan déjà champion, Atalanta est deuxième avec 75 points, pour les 73 Naples, troisième et 72 de la Milan et du Juventus. À 90 minutes de la fin du championnat, l’équipe turinoise serait actuellement hors de la Ligue des champions.