Naples et Latium, les ‘noix de coco’ à éviter

12/12/2021

Le à 23:26 CET

Le FC Barcelone connaîtra ce lundi le rival qu’il aura en match de barrage de la Ligue Europa. Le tirage au sort aura lieu à partir de 13h00 au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse) et il ne peut y avoir que six adversaires possibles : Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Naples, Rangers et Olympiacos, étant les équipes italiennes les « noix de coco » du tirage au sort.

L’équipe du Barça, troisième classée de la phase de groupes de la Ligue des champions, affrontera une tête de série, une condition dans laquelle la deuxième classée de la phase de groupes de la Ligue Europa débutera dans ce tirage au sort : Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Naples, Rangers et Olympiacos, ainsi que Real Sociedad et Betis, des équipes que le Barça ne pourra pas égaler car elles appartiennent à la même fédération.

Rendez-vous

Les matchs de ce match de barrage se joueront les jeudi 17 et 24 février 2022 et, pour ne pas être tête de série, le FC Barcelone jouera la première partie dans le Camp Nou et, le décisif, en tant que visiteur. Dans cette phase, comme dans les suivantes, l’UEFA a aboli la règle de la double valeur des buts dans la moitié de terrain adverse.

Les pots de la Ligue Europa 2021-22

| SPORT

Les vainqueurs de ces play-offs (huit) rejoindront les huit équipes qui ont terminé la phase de groupes de la Ligue Europa à la première place (Red Star, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, Monaco, Spartak Moscou et West Ham), les perdants étant éliminés. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 25 février au siège de l’UEFA à Nyon.

Ce lundi, tirage au sort de la Ligue Europa à Nyon (Suisse)

| UEFA

Dans ce tour, comme dans le précédent, le Barça, s’il y adhère, ne commencera pas comme tête de série et jouerait le premier match au Camp Nou. De même, les clubs d’une même fédération ne peuvent être jumelés. Les matchs sont fixés aux jeudi 10 et 17 mars 2022. La finale de la Ligue Europa se jouera au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville le 18 mai 2022.