Naples et Leicester se compliquent la vie

10/01/2021 à 00:04 CEST

Deux des grands favoris pour le titre comme Naples et Leicester, tous deux inscrits dans le même groupe, ont été surpris hier respectivement par le Spartak de Moscou et le Legia de Varsovie et ont mis des bâtons dans les roues pour passer au tour suivant du tournoi.

Il semble que Naples a été étouffé au début de la phase de groupes. Il n’ajoute qu’un point sur six possibles et les alarmes sonnent déjà pour l’actuel leader du Calcio. A cette occasion, les hommes de Luciano Spalletti sont affaiblis par la expulsion de Mario Rui, qui a laissé son équipe avec un homme de moins en une demi-heure, et le duel a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe napolitaine, qui a marqué à 13 secondes grâce à Eljif Elmas. Depuis que Jan Sykora a tant fait en 2016 pour le Slovan Liberec en 2016, aucune équipe n’a marqué un but aussi vite. Mais ce record n’était d’aucune utilité pour Naples.

Le surprenant leader du Groupe C reste le Legia Varsovie, qui a accumulé plein de victoires. Après avoir battu le Spartak Moscou, sa prochaine victime a été Leicester, qui ne passe pas un bon moment. Ils ont trois matchs sans victoire en Premier League et n’ajoutent qu’un point en phase de groupes de la Ligue Europa. A cette occasion, la culbute a été donnée par Legia, qui avec un peu de Mahir emreli en première mi-temps, ils ont remporté la victoire (1-0).

Le résumé de la victoire du Legia contre Leicester City | Téléphone

La journée était meilleure pour Olympique Lyonnais, qui, comme Legia Varsovia accumule six points dans le groupe A. Le Brondby n’était pas rival et a accusé l’opportunisme de Ekambi. L’ancien de Villarreal a célébré deux buts faciles en tant qu’attaquant de surface. Placé au bon endroit, il a poussé le ballon à quelques reprises au désespoir de ses rivaux. Après, Aouar, avec l’aide d’Ekambi, a fermé le compte.

Les PSV, de son côté, il a repris son souffle et s’est réjoui au stade Sturm Graz (1-4). Ils n’ont pas échoué non plus Bayer Leverkusen (0-4 contre le Celtic), Latium (2-0 au Lokomotiv) ni Jambon occidental (2-0 contre le Rapid Vienne. Marseille, cependant, n’est pas allé au-delà du match nul contre le Galatasaray (0-0) dans un jeu qui a été interrompu quelques minutes par le lancement de fusées éclairantes.