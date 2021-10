Naples maintient le duel avec l’AC Milan

29/10/2021 à 17:14 CEST

Le Napoli de Luciano Spalletti a battu Bologne (3-0) lors de la 10e journée de Serie A avec des buts de Fabián et Insigne (2) et maintient le rythme de l’AC Milan, provisoirement leader en début de match.. Avec neuf victoires et un nul, les Napolitains ont signé un total de 28 points sur 30 possibles et ont égalé le meilleur départ de leur histoire (également 28 points lors de la saison 2017/18).

Les Italiens, qui ont récupéré leur identité et leur compétitivité des mains de Luciano Spalletti, ont présenté leur candidature au titre cette saison 2021/22 avec une équipe solide, particulièrement dangereuse dans la zone rivale et avec une idée claire du jeu. Bien qu’il ne fasse pas partie des grands favoris pour le titre, la bonne performance de ce départ l’a catapulté dans les pronostics.

28 – Naples a accumulé le plus de points communs après les 10 premiers matchs d’une campagne de Serie A : 28, comme lors de la saison 2017/18 (W9 D1). Overkill # NapoliBologne – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 28 octobre 2021

L’équipe napolitaine a marqué un total de 22 buts, la troisième meilleure équipe du championnat à cet égard, et n’en a encaissé que trois au cours des dix premières journées, ce qui leur laisse 0,3 but encaissé par match.. Avec une paire de défenseurs centraux particulièrement coriaces, composée de Rrahmani et Koulibaly, les Napolitains sont l’équipe la plus solide du championnat transalpin.

AC Milan, favori pour le titre

Ceux de Stefano Pioli ont également signé neuf victoires et un seul nul lors de ces 10 premières journées du Calcio. Contrairement à Naples, ils ajoutent 23 buts pour et neuf contre, ce qui les empêche de mener partiellement le classement.. Ils ont un total de six victoires consécutives après avoir renoncé à un match nul contre la Juventus et ils ont aussi un statut d’invaincu comme Naples.

L’équipe rossoneri est sans aucun doute la grande favorite. Après s’être battu jusqu’au bout pour le titre la saison dernière, le Scudetto s’est retrouvé de l’autre côté de la ville de Milan et l’équipe de Stefano veut redevenir champion après une décennie d’absence..