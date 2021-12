Naples – Milan | La raison pour laquelle Milan ne peut pas battre Naples

20/12/2021 à 19h41 CET

Napoli, rival du Barça en Ligue Europa, a battu le Milan à San Siro ce dimanche (0-1) et a ainsi ravi la deuxième place de Serie A à l’équipe « Rossonero ». Un but d’Elmas en cinq minutes un coup de pied de coin a suffi à l’équipe de Luciano Spalletti pour couper une séquence de trois matchs sans victoire dans la compétition nationale.

Avec cela, le Naples défaite pour le deuxième match consécutif contre Milan, qu’ils n’ont pas marqué dans les deux matchs. Depuis 2015, Naples n’a pas réussi à enchaîner deux matchs consécutifs contre l’équipe de San Siro sans encaisser le moindre but.

Avec 13 buts encaissés en 18 journées de championnat, L’équipe de Spalleti est la moins battue de la ligue. Même derrière le leader, l’Inter qui en a concédé 15. La défense de fer dont font preuve les Napolitains est la clé de la belle saison qu’ils récoltent.

Elmas le répare rapidement

Napoli est sorti hardiment dans la froide nuit milanaise. Le vol offensif des ailes laissait entrevoir la vocation offensive de l’équipe Partenopean, qui a trouvé le but avant de le mériter. Lors du premier échange, Elmas s’est détaché du marquage tiède d’Ibrahimovic sur un corner de la tête au premier poteau pour 0-1.

Le but macédonien est le but le plus rapide de Naples en Serie A contre l’AC Milan depuis Gökhan Inler (4′) en novembre 2012.