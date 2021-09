Naples montre sa puissance après avoir battu la Sampdoria (0-4)

in

23/09/2021 à 20h32 CEST

Les Naples consolidé une belle victoire après avoir battu 0-4 à la Sampdoria pendant le match joué dans le Luigi ferraris ce jeudi. La Sampdoria est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-3 à Empoli. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Naples gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Udinese loin de chez soi et Juventus dans son stade, respectivement par 0-4 et 2-1 et cumule quatre victoires d’affilée dans la compétition. Après le score, l’équipe génoise est treizième à la fin du match, tandis que le Naples maintient le leadership de la Serie A.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le Naples, qui a tiré le coup de canon sur le Luigi ferraris avec un objectif de Victor Osimhen à la 10e minute, l’équipe napolitaine s’est de nouveau jointe, augmentant les distances en établissant le 0-2 grâce à un but de Fabien Ruiz à la 39e minute, terminant la première période avec un 0-2 à la lumière.

La deuxième mi-temps a commencé face à l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain au milieu avec un autre but de Victor Osimhen, qui a ainsi réalisé un doublet quelques minutes après la reprise du duel, plus précisément à la minute 50. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Naples, qui a pris ses distances en mettant le 0-4 grâce à un peu de Piotr Zielinski à la minute 59, terminant ainsi le match avec un score final de 0-4.

Des changements ont été apportés aux deux équipes pendant le match. Les joueurs de la Sampdoria qui sont entrés dans le jeu étaient Ernesto Torregrossa, Albin ekdal, Fabio Depaoli, Kristoffer Askildsen et Riccardo Cerf remplacement Fabio Quagliarella, Adrien Silva, Bartosz Bereszynski, Morten Thorsby et Francesco Caputo, tandis que les changements dans le Naples Ils étaient Constantinos Manolas, Matteo Politano, Eljif elmas, Andréa Petagna et Adam Ounas, qui est entré pour fournir Amir Rrahmani, Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Victor Osimhen et Hirving lozano.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Mikkel Damsgaard et Fabio Depaoli de l’équipe locale et Constantinos Manolas L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Sampdoria obtient cinq points et le Naples ça monte à 15 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Juventus, Pendant ce temps, il Naples jouera contre lui Cagliari.

Fiche techniqueSampdoria :Emil Audero, Bartosz Bereszynski (Fabio Depaoli, min.71), Omar Colley, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Antonio Candreva, Adrien Silva (Albin Ekdal, min.55), Morten Thorsby (Kristoffer Askildsen, min.71), Mikkel Damsgaard , Francesco Caputo (Riccardo Ciervo, min.84) et Fabio Quagliarella (Ernesto Torregrossa, min.55)Naples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani (Constantinos Manolas, min.48), Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Hirving Lozano (Adam Ounas, min.81), Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min.68), Fabián Ruiz, Andre Zambo Anguissa, Lorenzo Insigne (Matteo Politano, min.68) et Víctor Osimhen (Andrea Petagna, min.81)Stade:Luigi ferrarisButs:Victor Osimhen (0-1, min. 10), Fabián Ruiz (0-2, min. 39), Víctor Osimhen (0-3, min. 50) et Piotr Zielinski (0-4, min. 59)