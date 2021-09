Naples remporte une victoire serrée à domicile contre la Juventus (2-1)

11/09/2021 à 20:02 CEST

Les Naples a ajouté trois points à son tableau d’affichage après avoir gagné 2-1 contre le Juve ce samedi dans le Stade Diego Armando Maradona. Les Naples Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Gênes à la maison (1-2) et l’autre devant Venise dans leur stade (2-0). Du côté des visiteurs, le Juventus ils ont été battus 0-1 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les Empoli. Avec cette défaite, le Juventus a été placé en treizième position à la fin du match, tandis que le Naples est cinquième.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière imbattable pour l’équipe noir et blanc, qui a inauguré le lumineux avec un peu de Alvaro Morata à la 10e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a égalisé grâce à un but de Matteo Politano à 57 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe napolitaine, qui a renversé la situation au tableau d’affichage, réalisant 2-1 grâce à un but de Kalidou koulibaly peu avant la fin, plus précisément en 85, terminant le match avec un score final de 2-1.

Le technicien de la Naples, Luciano Spalletti, a donné accès au champ à Adam Ounas, Hirving lozano, Piotr Zielinski, Andréa Petagna et Kevin Malcuit remplacement Eljif elmas, Matteo Politano, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen et Mario Rui, tandis que de la part du Juve, Massimiliano Allegri remplacé Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey et Moise Kean pour Luca pellegrini, Weston McKennie et Alvaro Morata.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Eljif elmas et Hirving lozano et par les visiteurs de Manuel Locatelli.

Avec ce résultat, le Naples passe à six points et reste en lieu et place de l’accès à la Ligue Europa et à la Juve est maintenu avec un point.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Udinese, tandis que le Juventus jouera contre lui AC Milan.

Fiche techniqueNaples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Constantinos Manolas, Mario Rui (Kevin Malcuit, min.90), Andre Zambo Anguissa, Eljif Elmas (Adam Ounas, min.46), Fabián Ruiz, Víctor Osimhen (Andrea Petagna, min. 90), Matteo Politano (Hirving Lozano, min.72) et Lorenzo Insigne (Piotr Zielinski, min.73)Juventus :Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luca Pellegrini (Matthijs De Ligt, min.57), Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Weston McKennie (Aaron Ramsey, min.72), Federico Bernardeschi, Dejan Kulusetavski et Álvaro Moratavski (Moise Kean, min.82)Stade:Stade Diego Armando MaradonaButs:Álvaro Morata (0-1, min. 10), Matteo Politano (1-1, min. 57) et Kalidou Koulibaly (2-1, min. 85)