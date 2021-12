Napoli a manifesté son intérêt pour la signature du défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe, rapporte Fabrizio Romano.

Tuanzebe, 24 ans, est actuellement prêté à Aston Villa, mais fait des apparitions limitées, surtout après que Steven Gerrard a pris la relève en tant que manager.

Naples s’intéresse au défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe

Sort de prêt d’Aston Villa sur le chemin

Pour qu’un déménagement se produise, son prêt actuel à Aston Villa devrait être résilié. Tuanzebe en est à son troisième et peut-être le moins réussi avec The Villains. Napoli souhaite le signer et envisagerait un prêt des Diables rouges, avec une option d’achat.

Tuanzebe, qui a représenté les U21 anglais en 2017 mais n’a pas encore joué au niveau international senior, n’a joué que neuf fois en Premier League cette saison et s’est de plus en plus retrouvé sur le banc ces derniers temps, il est apparemment considéré comme excédentaire par Steven Gerrard, qui ne lui a donné que huit minutes de football depuis qu’il est devenu le patron de Villa.

Le défenseur avait été populaire à Villa Park avant même d’arriver cet été, ayant déjà eu deux périodes de prêt au club. Il a rejoint en prêt en 2018, bien que cela se soit terminé tôt en raison d’une blessure et il est ensuite revenu pour une saison 2018/19 réussie – qui a également été touchée par une blessure à la mi-saison.

Où Axel Tuanzebe pourrait s’intégrer à Naples

Napoli connaît une saison décente, mais a perdu deux de ses trois derniers matchs. Ces pertes se sont avérées coûteuses en les voyant perdre du terrain dans la course au titre de Serie A – l’Inter Milan est désormais en tête et sept points d’avance sur Napoli, troisième.

Ils ont concédé le moins de buts dans l’élite et chercheront à conserver une telle force à l’arrière.

Napoli est sur le point de perdre Kalidou Koulibaly contre la Coupe d’Afrique des Nations et a laissé Kostas Manolas quitter le club, donc Tuanzebe pourrait être une bonne option pour combler le vide.

Point de vue de Manchester United

Sous Ole Gunnar Solskjaer, il semblait clair qu’Axel Tuanzebe ne prenait pas tout à fait position dans son équipe. Cependant, avec Manchester United désormais sous la direction intérimaire de Ralf Rangnick, sa position sur Tuanzebe est inconnue. Cela dit, Tuanzebe, à part quelques performances exceptionnelles, n’a pas été assez cohérent pour Manchester United et il ne serait pas surprenant qu’ils le laissent quitter le club.

Photo principale

Intégrer à partir de .