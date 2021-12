Naples termine l’année avec la langue dehors et dans une mauvaise séquence

24/12/2021 à 14:21 CET

X. Serrano

Les supporters du Barça ont mis la main sur la tête le 13 décembre lorsque le tirage au sort de la Ligue Europa a associé le Barça à Napoli, l’adversaire le plus puissant parmi ceux qui pouvaient sortir. L’équipe partenopeo, contrairement à Barcelone, avait commencé la saison comme un coup. Il a mené la Serie A de la quatrième à la quinzième journée, avec des victoires complètes lors des huit premiers matchs et restant invaincu à ce jour 13.

Cependant, la situation s’est inversée le week-end des 20 et 21 novembre. Samedi, Xavi Hernandez Il a fait ses débuts sur le banc du Barça avec une victoire au Camp Nou contre l’Espanyol (1-0). Et dimanche, Napoli a perdu contre l’Inter (3-2) son premier match en Serie A.

Les tendances des deux équipes se sont inversées. Pendant ce temps, il Barça a grandi avec le nouveau technicien, le Naples il a abandonné la tête peu de temps après et son record depuis cette première chute est de deux victoires, un match nul et trois défaites.

En décembre, l’équipe Campano a perdu contre deux rivaux inconfortables mais inférieurs tels que Empoli et le Spezia (tous deux 0-1, avec un but au rebond et l’autre sur un but contre son camp), il s’est laissé aller 2-1 par le Atalante (2-3) et égalisez un 0-2 pour le Sassuolo (2-2) et n’a gagné qu’à Milan (0-1) grâce à un but refusé par les ‘rossoneri’ à la dernière minute. « Nous avons accusé la fatigue. Il est temps de réorganiser le moral de l’équipe, qui est un peu abattue & rdquor;, a déclaré le coach Luciano Spalletti après être tombé devant lui Spezia avec 25 tirs pour et 0 contre.

Très épuisé par les blessures

La baisse des bénéfices de la Naples est principalement due aux blessures de cinq titulaires indiscutables : la référence défensive Kalidou Koulibaly, la salle des machines composée de Fabien Ruiz Oui Babouin Anguissa, le capitaine et principal générateur offensif Laurent Distingué, et le buteur Victor Osimhen. La fatigue accumulée et le niveau inférieur des remplaçants ont fait le reste.

Cependant, la trêve hivernale offre à l’équipe campanienne un répit dont elle avait besoin tant physiquement que mentalement. Spalletti récupérera les blessés et jusqu’au 17 février, jour où il se rendra au Camp Nou, la Naples Il a sept matchs pour retrouver des sensations.

Il y a quelques mois, la peinture parthénopéenne, qui Malgré le ralentissement, il est la meilleure défense de ‘Calcium’ avec 14 buts encaissés en 19 duelsC’était un bloc de granit avec de multiples ressources offensives. Dangereux dans les coups longs et les coups de pied arrêtés, capable de dominer et de contre-attaquer. Nous verrons comment cela arrivera en février.

La Coupe d’Afrique, facteur d’usure

le Naples sera gravement touché par la dispute de la Coupe d’Afrique, qui débute le 11 janvier et se termine le 6 février – onze jours après le premier face-à-face contre Barcelone – avec la célébration de la finale. De ses titres indiscutables, la boîte campano perdra sûrement la défense Kalidou Koulibaly, convoqué avec Sénégal, et le milieu de terrain Zambo Anguissa, appelé par Cameroun. Les deux joueurs qui ont été blessés récemment.

Le cas du Nigérian Victor Osimhen C’est incertain. Après s’être fracturé la pommette le 21 novembre devant le Inter, la Naples ont indiqué que le temps de récupération serait de trois mois. Cependant, l’agresseur, qui fait déjà de l’exercice avec un masque, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il irait s’il était convoqué.