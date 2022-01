Naples visite la Juventus en raison de COVID-19

01/05/2022 à 21:02 CET

Le retour de la Naples sur les terrains de jeux après les vacances de Noël. Le prochain rival du Barça en Ligue Europa se rend à Turin pour affronter le Juventus dans un match de rivalité maximale et le fera avec jusqu’à douze victimes. La table napolitaine a compté sur les absences dues au COVID-19 de Luxuriant, Osimhen, Méret, Rui, Malcuit et l’entraîneur Luciano Spalletti, en plus des blessés Fabien et les participants à la Coupe d’Afrique Koulibaly, Anguissa Oui Ounas.

Eh bien, les autorités sanitaires ont décidé ce mercredi qu’elle ne pourra pas compter sur trois principaux théoriciens comme Zielinski, Rrahmani Oui Lobotka car « ils ont eu des contacts étroits avec des positifs et parce que, bien que vaccinés, ils n’ont pas reçu la dose de rappel & rdquor; selon l’agence de presse italienne ‘ANSA’. Cependant, les trois se sont rendus à Turin, où l’on s’attend à ce que Morata être titulaire avec le Juve.

L’augmentation des cas de coronavirus dans plusieurs équipes de la compétition s’est cristallisée et l’incertitude quant à savoir si les matchs auxquels elles étaient impliqués s’étaient cristallisées ce mercredi dans une journée chaotique.

Les autorités sanitaires locales ont bloqué le voyage à Bergame du Turin, avec huit points positifs, comme cela s’est également produit avec le déplacement du Udinese se mesurer à Fiorentina et la Salerne, avec onze positifs dans l’équipe, ne recevra pas le Venise. Le tout, selon ‘ANSA’ collecté par les clubs ou les autorités sanitaires, sans message officiel de la compétition elle-même.

De plus, il n’est pas clair que le match puisse être disputé Bologne-Inter ce jeudi midi pour une grosse flambée dans l’équipe rossoblù. Également Rome à partir de Mourinho visite Milan à San Siro.

Les files d’attente probables

Bologne: Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Théâtre ; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks ; Orsolini, Sansone ; Arnautovic.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic ; Alexis Sánchez et Lautaro Martínez.

Milan: Maignan ; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández ; Tonali, Bakayoko ; Messias junior, Brahim Díaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Rome: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez ; Karsdorp, Cristante, Veretout, Pellegrini, Viña ; Zaniolo et Abraham.

Juventus: Szczesny; Square, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli ; Chiesa, Dybala, Bernardeschi, Morata.

Naples: Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam ; Demme, Elmas ; Politano, Mertens, Insigne ; Pétagna.