Napoli accueille l’Udinese dans son fief

10/05/2021 à 20:45 CEST

Mardi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-sixième journée de Serie A, qui mesurera le Naples et à Udinese dans le Stade Diego Armando Maradona.

le Naples arrive avec impatience à la trente-sixième journée après avoir remporté le Spezia Calcio dans le Stade Alberto Picco 1-4, avec des buts de Victor Osimhen, Hirving lozano Oui Piotr Zielinski. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 22 des 35 matches disputés jusqu’à présent en Serie A, avec 78 buts en faveur et 39 contre.

Pour sa part, Udinese a récolté une égalité à un contre le Bologne, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 35 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Udinese Il en a remporté 10 avec un chiffre de 40 buts pour et 47 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Naples Ils ont gagné 11 fois, ont été battus trois fois et ont fait match nul trois fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui semble indiquer qu’ils ne font pas partie des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. Aux sorties, le Udinese ils ont perdu six fois et fait match nul six fois au cours de leurs 17 matchs joués, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Diego Armando Maradona, obtenant ainsi 12 victoires, 3 défaites et 5 nuls en faveur de la Naples. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté sept matchs consécutifs à domicile contre Udinese. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée sur un résultat de 1-2 pour les locaux.

En analysant leur position dans le tableau de classement de la Serie A, on voit qu’avant la dispute du match, les Naples est en avance sur le Udinese avec une différence de 30 points. le Naples Il arrive au meeting avec 70 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Pour sa part, le Udinese il compte 40 points et occupe la onzième place du classement.