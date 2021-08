Napoli ajoute trois points à son casier contre Gênes (1-2)

in

29/08/2021 à 20h31 CEST

Les Naples joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Luigi ferraris. Les Gênes Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre Inter. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Naples il venait de battre 2-0 dans son stade à Venise lors du dernier match joué. Derrière le tableau de bord, l’équipe rouge et bleu est dix-neuvième, tandis que le Naples il est troisième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe napolitaine, qui a inauguré la lumière avec un but de Fabien Ruiz à la 39e minute, terminant ainsi la première période sur le score de 0-1.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de rojiazul, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Andrea Cambiaso à la minute 69. Cependant, le Naples A la 84e minute, il prend l’avantage grâce à un but de Andréa Petagna. Finalement, le match s’est terminé par un 1-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Gênes a donné accès à Alexandre buksa, Goran pandev, Yayah Kallon, Andrea Masiello et Valon Behrami pour Caleb Ekuban, Hernani, Stefano Sturaro, Zinho Vanheusden et Paolo Ghiglione, Pendant ce temps, il Naples a donné accès à Adam Ounas, Andréa Petagna, Gianluca Gaetano et Juan Jésus pour Hirving lozano, Matteo Politano, Eljif elmas et Mario Rui.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Caleb Ekuban et Domenico Criscito) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, spécifiquement Giovanni di Lorenzo, Matteo Politano et Mario Rui.

Avec ce résultat, le Gênes reste à zéro point et le Naples il monte à six points.

Le lendemain le Gênes jouera contre lui Cagliari loin de chez soi et le Naples jouera son match contre Juventus dans son fief.

Fiche techniqueGênes:Salvatore Sirigu, Davide Biraschi, Domenico Criscito, Zinho Vanheusden (Andrea Masiello, min.67), Paolo Ghiglione (Valon Behrami, min.83), Milan Badelj, Stefano Sturaro (Yayah Kallon, min.67), Nicolo Rovella, Andrea Cambiaso , Caleb Ekuban (Aleksander Buksa, min.46) et Hernani (Goran Pandev, min.46)Naples:Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Constantinos Manolas, Mario Rui (Juan Jesus, min.90), Fabián Ruiz, Eljif Elmas (Gianluca Gaetano, min.90), Stanislav Lobotka, Matteo Politano (Andrea Petagna, min.82) ), Lorenzo Insigne et Hirving Lozano (Adam Ounas, min. 70)Stade:Luigi ferrarisButs:Fabián Ruiz (0-1, min. 39), Andrea Cambiaso (1-1, min. 69) et Andrea Petagna (1-2, min. 84)