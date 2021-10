Napoli ajoute trois points à son casier contre la Fiorentina (1-2)

10/03/2021 à 20:08 CEST

Les Naples a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre le Fiore ce dimanche dans le Stade Artemio Franchi. La Fiorentina est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-1 à Udinese. Du côté des visiteurs, le Naples il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Cagliari dans son fief et le Sampdoria à l’extérieur, par 2-0 et 0-4 respectivement et cumule six victoires d’affilée dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe florentine est cinquième à l’issue du match, tandis que le Naples maintient le leadership de la Serie A.

La première équipe à marquer a été la Fiorentina, qui a créé le lumineux grâce à un but de Lucas Martinez à la 28e minute. L’équipe napolitaine a fait match nul grâce au succès de Hirving lozano à 38 minutes, terminant la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

La deuxième moitié du match a commencé d’une excellente façon pour lui Naples, qui a fait le tour de la lumière avec un peu de Amir Rrahmani quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50, terminant le match avec le score de 1-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Riccardo sottil, Image de balise Lucas Torreira, Youssef Maleh, Marco Benassi et Alexandre Kokorine remplacement José Callejon, Érick Pouce, Joseph Duncan, Alvaro Odriozola et Giacomo Bonaventura, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Matteo Politano, Eljif elmas, Diego Demmé, Sèche Mertens et Andréa Petagna, qui est entré par Hirving lozano, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Fabien Ruiz et Victor Osimhen.

L’arbitre a donné un carton jaune à Giacomo Bonaventura, Lucas Martinez et Érick Pouce par l’équipe locale déjà André Zambo Anguissa, Mario Rui et Diego Demmé par l’équipe napolitaine.

Avec ce résultat, le Fiore reste avec 12 points et le Naples il monte à 21 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Serie A : le Fiorentina tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Venise à la maison, tandis que le Naples jouera dans son stade contre lui Turin.

Fiche techniqueFiorentina :Bartlomiej Dragowski, Álvaro Odriozola (Marco Benassi, min.77), Nikola Milenkovic, Lucas Martínez, Cristiano Biraghi, Erick Pulgar (Lucas Torreira, min.65), Joseph Duncan (Youssef Maleh, min.77), Giacomo Bonaventura (Aleksandr Kokorin , min.78), Dusan Vlahovic, Nicolás González et José Callejón (Riccardo Sottil, min.57)Naples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min. 57), Andre Zambo Anguissa, Fabián Ruiz (Dries Mertens, min. 84), Víctor Osimhen (Andrea Petagna, min. 84), Hirving Lozano (Matteo Politano, min.57) et Lorenzo Insigne (Diego Demme, min.70)Stade:Stade Artemio FranchiButs:Lucas Martínez (1-0, min. 28), Hirving Lozano (1-1, min. 38) et Amir Rrahmani (1-2, min. 50)