Napoli ajoute trois points après avoir dépassé l’Udinese (5-1)

11/05/2021 à 22:46 CEST

le Naples a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Udinese pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade Diego Armando Maradona ce mardi, qui s’est terminé sur un score de 5-1. le Naples est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-4 contre Spezia Calcio. Du côté des visiteurs, le Udinese a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Bologne. Avec ce résultat, l’ensemble napolitain est deuxième, tandis que le Udinese il est le douzième après la fin du match.

Bon début de jeu pour lui Naples, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Diego Armando Maradona avec un objectif de Piotr Zielinski à la 28e minute. Par la suite, les habitants ont de nouveau marqué grâce à un but de Fabian Ruiz à 31 minutes qui a établi le 2-0 en faveur de Naples. L’équipe de l’Udinese a réduit les distances grâce à un peu de Stefano okaka juste avant le coup de sifflet final, précisément à 41 ans, terminant la première mi-temps avec le score 2-1.

Après la mi-parcours du duel, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe napolitaine, qui a augmenté les différences avec un but de Hirving lozano à la 56e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, augmentant le revenu avec un but de Giovanni di lorenzo à la 66e minute. Naples, qui s’est distancé par un objectif de Lorenzo Insigne dans la foulée, dans le 90, clôturant ainsi la réunion avec un résultat de 5-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Sèche Mertens, Eljif elmas, Matteo Politano, Mario Rui Oui Diego Demme remplacer Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Hirving lozano, Elseid hysaj Oui Tiemoue Bakayoko, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Fernando Forestieri, Thomas ouwejan, Petar micin, Samir Oui Martin Palumbo, qui est entré par Walace, Rodrigo Becao, Stefano okaka, Marvin Zeegelaar Oui Jean-Victor Makengo.

L’arbitre a montré un carton jaune à Udinese (Kevin Bonifazi), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec cet écran brillant, le Naples il monte à 73 points en Serie A et se place à la deuxième place du classement, avec une place pour l’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, Udinese reste avec 40 points avec lesquels il a affronté cette trente-sixième journée.

Le prochain engagement de Serie A pour lui Naples est contre le Fiorentina, Pendant ce temps, il Udinese fera face au Sampdoria.

Fiche techniqueNaples:Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Constantinos Manolas, Elseid Hysaj (Mario Rui, min.84), Hirving Lozano (Matteo Politano, min.76), Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min.76), Fabián Ruiz, Tiemoue Bakayoko (Diego Demme, min 84), Lorenzo Insigne et Víctor Osimhen (Dries Mertens, min 71)Udinese:Juan Musso, Kevin Bonifazi, Rodrigo Becao (Thomas Ouwejan, min.54), Jens Stryger Larsen, Nahuel Molina, Jean-Victor Makengo (Martin Palumbo, min.86), Rodrigo De Paul, Walace (Fernando Forestieri, min.54) , Marvin Zeegelaar (Samir, min.76), Stefano Okaka (Petar Micin, min.76) et Roberto PereyraStade:Stade Diego Armando MaradonaButs:Piotr Zielinski (1-0, min.28), Fabián Ruiz (2-0, min.31), Stefano Okaka (2-1, min.41), Hirving Lozano (3-1, min.56), Giovanni Di Lorenzo (4-1, min.66) et Lorenzo Insigne (5-1, min.90)