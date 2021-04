Napoli et Inter distribuent les points après en avoir dessiné un

18/04/2021 à 22:49 CEST

le Naples et le Inter lié à un lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Stadio Diego Armando Maradona. le Naples est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Sampdoria. Pour sa part, Inter il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Cagliari à la maison et le Sassuolo dans son stade, par 1-0 et 2-1 respectivement et a accumulé 11 victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe napolitaine est cinquième à la fin du duel, tandis que le Inter continue en tant que leader de la Serie A.

La première moitié du match a bien commencé pour lui Naples, qui a inauguré le lumineux moyennant un but propre de Samir Handanovic à la 36e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-0.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Inter, qui a mis les tables avec un peu de Christian Eriksen à 55 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Inter a donné accès à Ivan Perisic, Alexis Sanchez Oui Roberto Gagliardini pour Matteo Darmian, Lautaro Martinez Oui Christian Eriksen et par le Naples il a été remplacé Sèche Mertens, Eljif elmas, Tiemoue Bakayoko Oui Elseid hysaj pour Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Fabian Ruiz Oui Matteo Politano.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune, cinq pour les locaux et deux pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Kalidou koulibaly, Diego Demme, Matteo Politano, Sèche Mertens Oui Constantinos Manolas et par les visiteurs de Matteo Darmian Oui Achraf hakimi.

Avec 75 points, le Inter maintient le leadership de la Serie A, avec une place en Ligue des champions à l’issue du duel, tandis que le Naples il a été placé à la cinquième place avec 60 points, occupant une place d’accès à la Ligue Europa.

le Naples affrontera le lendemain le Lazio et le Inter jouera contre lui Spezia Calcio.

Fiche techniqueNaples:Samir Handanovic, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku et Lautaro MartínezInter:Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Constantinos Manolas, Mario Rui, Matteo Politano, Piotr Zielinski, Diego Demme, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne et Víctor OsimhenStade:Stadio Diego Armando MaradonaButs:Samir Handanovic (1-0, min.36) et Christian Eriksen (1-1, min.55)