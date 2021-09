Napoli pourrait-il mettre fin à 31 ans d’attente?

La dernière fois que Napoli est devenu champion d’Italie, ils avaient l’un des plus grands joueurs de tous les temps à Diego Maradona les menant au Scudetto.

31 ans plus tard, les jours de gloire pourraient revenir à Naples après un début de saison fulgurant. Napoli en a joué six et en a remporté six, marquant 16 buts et n’encaissant que deux buts. Seul le Paris Saint-Germain a un record de 100% dans les cinq meilleures ligues européennes.

S’ils veulent remporter le Scudetto cette saison, ce sera encore plus poignant après la mort de Diego Maradona en novembre dernier.

Voici un aperçu de la façon dont Napoli a produit un début de saison aussi fulgurant.

Napoli peut-il mettre fin à 31 ans d’attente pour un titre de Serie A?

Forme inspirante de l’attaquant Victor Osimhen

En juillet 2020, Napoli a recruté l’attaquant nigérian Victor Osimhen pour un montant record en club d’une valeur de plus de 81,3 millions d’euros auprès de la formation française Lille.

Le joueur de 22 ans a connu une première saison décevante en Serie A, marquant seulement dix buts en 24 apparitions. Cependant, l’attaquant a fait un excellent début de saison. Il a déjà marqué quatre buts en seulement cinq matches de Serie A.

Ses performances ont été la clé du début de saison époustouflant de Naples. Les démonstrations d’Osimhen l’ont amené à être comparé à Thierry Henry. Il a un long chemin à parcourir pour égaler les réalisations du grand Français mais à seulement 22 ans, Osimhen est l’un des jeunes attaquants les plus talentueux d’Europe.

Il possède toutes les qualités que vous recherchez chez un attaquant moderne, telles que la vitesse, la hauteur, le mouvement et est également prêt à appuyer et à rétrograder en défense. Si Naples doit remporter le Scudetto, il sera crucial que le joueur de 22 ans reste en forme et conserve cette forme.

Naples joue avec la liberté sous Luciano Spalletti

La saison dernière, a été une grosse déception pour Napoli. Ils ont terminé en dehors des quatre premiers, ce qui signifie qu’ils ont raté une place en Ligue des champions. Cet échec a conduit au limogeage de Gennaro Gattuso, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de la Roma Luciano Spalletti le remplaçant.

Jusqu’à présent, cela semble être un mariage fait au paradis. Les joueurs de Naples semblent jouer avec plus de liberté sous Spalletti que sous Gattuso.

Le joueur de 62 ans a également tiré le meilleur parti de la signature de Victor Osimhen. En outre, la signature du prêt d’Andre-Frank Zambo Anguissa de Fulham a ajouté l’équilibre et le physique indispensables au milieu de terrain.

Il y a également eu un retour en forme bienvenu de Kalidou Koulibaly. L’arrière central n’était pas à son meilleur la saison dernière, les spéculations constantes sur son avenir étant probablement la principale cause de celui-ci.

Une clé de leur succès jusqu’à présent a été la forte colonne vertébrale sur le côté. Avec Koulibaly à l’arrière central, Anguissa au milieu de terrain et Osimhen à l’avant, c’est une combinaison difficile de puissance, de rythme et d’athlétisme.

Ajoutez les qualités offensives du héros italien de l’Euro 2020, Lorenzo Insigne, c’est une combinaison qui sera difficile à arrêter. Jusqu’à présent, Spalletti en tire le meilleur parti.

Les rivaux du titre sont plus faibles

Cette saison est une excellente occasion pour un club comme Naples de remporter la Serie A. L’Inter Milan, vainqueur du titre la saison dernière, est considérablement plus faible avec les départs de Romelu Lukaku, Achraf Hakimi et du manager Antonio Conte.

Les Nerazzurri ont connu un début de saison lent et ont actuellement quatre points de retard sur Naples après six matchs de Serie A. Cela a été un début encore pire pour les autres rivaux du titre, la Juventus. Les Bianconeri n’ont récolté que huit points sur 18 possibles jusqu’à présent cette saison.

Malgré le retour du manager Massimiliano Allegri qui a remporté cinq Scudettos avec le club, il est clair qu’ils luttent contre la perte de Cristiano Ronaldo contre Manchester United et qu’ils ont déjà dix points de retard sur Naples.

Les premières luttes des rivaux du titre de Napoli sont une excellente nouvelle pour l’équipe de Spalletti. Cependant, il reste encore de gros points d’interrogation quant à savoir si les Napolitains ont la force en profondeur de maintenir un défi pour le titre au cours de la saison.

Mais leur forme de début de saison fera rêver les fans de Naples qu’une répétition de leur triomphe au Scudetto de 1990 pourrait être envisagée cette saison.

