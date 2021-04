Napoli prend les trois points après avoir battu la Lazio à domicile (5-2)

22/04/2021 à 22:47 CEST

le Naples a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Lazio pendant le match joué dans le Stade Diego Armando Maradona ce jeudi, qui s’est terminé par un score de 5-2. le Naples est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Inter. De la part de l’équipe visiteuse, le Lazio il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Bénévent dans son fief et le Hellas Vérone à l’extérieur, par 5-3 et 0-1 respectivement et a eu une séquence de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, l’ensemble napolitain est cinquième, tandis que le Lazio Il est sixième après la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe napolitaine, qui a débuté à la Stade Diego Armando Maradona à travers un but de onze mètres Lorenzo Insigne en minute 7. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Naples, qui a augmenté le score grâce à un peu de Matteo Politano à la 12e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 2-0.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a augmenté sa différence avec un nouvel objectif de Lorenzo Insigne, réalisant ainsi un doublé à la 53e minute. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué avec un but de Sèche Mertens à la 65e minute qui a établi le 4-0 en faveur de Naples. Mais plus tard, un peu de Ciro Immobile réduire les différences pour le Lazio à la 70e minute. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs avec un but de Sergej Milinkovic-Savic à 74 minutes pour établir 4-2 pour le Lazio. Cependant, le Naples après 80 minutes, il a pris ses distances grâce au succès devant le but par Victor Osimhen, terminant ainsi le match avec un score de 5-2 au tableau de bord.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Naples a sauté du banc Amir Rrahmani, Victor Osimhen, Hirving lozano, Eljif elmas Oui Stanislav Lobotka remplacer Constantinos Manolas, Sèche Mertens, Matteo Politano, Piotr Zielinski Oui Tiemoue Bakayoko, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Danilo Cataldi, Andreas Pereira, Senad Lulic, Jean-Daniel Akpa Akpro Oui Vedat Muriqi, qui a sauté sur le terrain pour Lucas Leiva, Luii Alberto, Mohamed Fares, Sergej Milinkovic-Savic Oui Ciro Immobile.

L’arbitre a sanctionné huit joueurs avec un carton jaune, quatre pour les locaux et quatre pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Constantinos Manolas, Fabian Ruiz, Sèche Mertens Oui Giovanni di lorenzo et par les visiteurs de Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Ciro Immobile Oui Andreas Pereira.

Avec cette bonne performance, le Naples Il compte déjà 63 points en Serie A et se place à la cinquième place du classement, à la place d’accès à la Ligue Europa. Pour sa part, Lazio il reste avec 58 points, occupant également une place en Ligue Europa, avec laquelle il a atteint cette trente-deuxième journée.

Le lendemain, l’équipe de Gennaro Gattuso fera face à Turin, tandis que le Lazio Simone Inzaghi lui fera face AC Milan.

Fiche techniqueNaples:Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Constantinos Manolas (Amir Rrahmani, min.71), Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Matteo Politano (Hirving Lozano, min.72), Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min.82), Fabián Ruiz, Tiemoue Bakayoko (Stanislav Lobotka, min 89), Lorenzo Insigne et Dries Mertens (Victor Osimhen, min 72)Latium:Pepe Reina, Adam Marusic, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic (Jean-Daniel Akpa Akpro, min 83), Lucas Leiva (Danilo Cataldi, min 58), Luii Alberto (Andreas Pereira, min. 64), Mohamed Fares (Senad Lulic, min 65), Joaquín Correa et Ciro Immobile (Vedat Muriqi, min 83)Stade:Stade Diego Armando MaradonaButs:Lorenzo Insigne (1-0, min.7), Matteo Politano (2-0, min.12), Lorenzo Insigne (3-0, min.53), Dries Mertens (4-0, min.65), Ciro Immobile (4-1, min.70), Sergej Milinkovic-Savic (4-2, min.74) et Víctor Osimhen (5-2, min.80)